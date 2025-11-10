El video del hincha de Boca que se burló de River y fue agredido por Maxi Salas en la Bombonera

Tras el triunfo de Boca ante River en la Bombonera, los jugadores del Millonario se retiraban por el túnel hacia los vestuarios. Sin embargo, antes de que ingresaran a los mismos, Maxi Salas protagonizó una inesperada reacción con una persona que se metió al campo de juego y, en cierto modo, se burló mientras filmaba la salida del equipo de Marcelo Gallardo.

El hincha comenzó a grabarse en modo selfie, mostrando también a los futbolistas del club de Núñez mientras abandonaban la cancha.

La mayoría evitó mirar y siguió su camino, pero el delantero no pudo contener su enojo: al ver la escena, salió corriendo hacia el hombre y le pegó un golpe por detrás.

De todas formas, la situación no pasó a mayores. La persona que grababa salió corriendo en dirección contraria, mientras que el exjugador de Racing se metió en el túnel.

Por otra parte, tras esta nueva derrota, River necesita sumar puntos contra Vélez y esperar a no ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors en la jornada de cierre. Boca se aseguró el segundo puesto en la tabla anual, por lo que el Millonario solo puede aspirar al tercer lugar.

Más allá de esta situación complicada, el Millonario podría recibir ayuda de sus competidores: si Central o Boca salen campeones del Torneo Clausura liberarán un cupo, por lo que entraría a fase de grupos si se mantiene por detrás de los clasificados. Al mismo tiempo, en caso de salir campeón del torneo local, conseguirá el pase directo.