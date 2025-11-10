Pedro Mascotena y Jimena Marín Rahe, los campeones de la 84° Copa Palihue

Los ganadores, con la Copa en mano. Foto: Palihue.

Pedro Mascotena y Jimena Marín Rahe se coronaron campeones de la 84º edición de la Copa Palihue de golf, auspiciada por La Nueva.

Los ganadores no mostraron fisuras en su juego y dominaron a lo largo del torneo.

Mascotena recorrió los 54 hoyos con 182 golpes de score neto, producto de rondas de 59, 59 y 64.

Lo siguió Segundo terminó Diego Teodori, quien tras una buena ronda final con 60 golpes, redondeó un total de 200 (71, 69 y 60).

Mientras que tercero resultó Claudio Yemal, con 207.

En Damas, Marín Rahe completó los 54 hoyos con 211 golpes, tras vueltas de 69, 68 y 74.

Detrás se ubicó la histórica María Olivero con 215, venciendo por desempate automático a Inés Vitalini.

Un detalle es que el torneo se juega a categoría única en Damas y Caballeros, tomándose en cuenta el score neto (cantidad de golpes, menos el hándicap de juego).

El próximo

Paralelamente se confirmaron los jugadores que disputarán el campeonato del Club de Golf Palihue, durante el próximo fin de semana: Caballeros Scratch, +8 a 9.9, 10 a 16.9, 17 a 24.9 y 25 a 54; Damas Scratch, +8 a 19.9 y 20 a 54.

El resto

En Caballeros veteranos ganó Marcelo Giampieri, con un score de 223. en Damas veteranas se impuso María Olivero, con 212.

En tanto, en Menores caballeros venció José Antonio Irastorza, con 218 y en Menores damas, festejó Adolfina Fackeldey, con 253.