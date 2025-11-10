La otra carrera: el divertido momento de Colapinto y otros pilotos antes del GP de Brasil

Franco Colapinto y Pierre Gasly toman la curva en el "parade" de la Fórmula 1. Foto: @idendeportiva

El Gran Premio de Brasil tuvo en la previa un momento divertido con el tradicional "parade", que no es otra cosa que el desfile previo que los pilotos hacen para saludar al público antes de subirse a los monoplazas.

En este caso el paseo que tradicionalmente hacen los 20 conductores en un micro o camión especial, fue reemplazado por una divertida recorrida por equipos en pequeños prototipos carrozados, al mejor estilo de Los Autos Locos.

Allí pudo verse a Franco Colapinto como "navegante" de su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, mientras que las fotos se las llevó el "Red Bull" de Max Verstappen llevando a George Russell de Merceces.