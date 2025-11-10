Manejaba borracho, perdió el control de su automóvil e impactó contra una casa

Un hombre que conducía alcoholizado terminó impactando su vehículo contra una vivienda esta madrugada, alrededor de las 2.10, en Zelarrayán al 3200.

El conductor, identificado como Jorge Nicolás Aperhanz, de 35 años, circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo e impactó contra el frente de una casa.

Al lugar acudieron móviles policiales, una ambulancia del servicio de emergencias, personal de Defensa Civil y agentes de Tránsito.

Tras realizarle el correspondiente test de alcoholemia, se constató que el resultado fue positivo, por lo que el automóvil fue secuestrado.

No se registraron personas heridas como consecuencia del hecho.