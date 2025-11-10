Aprehendieron a un joven acusado de robar lentes y un celular en la vía pública

Un hombre de 26 años fue aprehendido anoche luego de ser acusado de robarle un celular y unos lentes recetados a un joven en Newton al 2000.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 cuando, el damnificado, de 18 años, denunció que mientras caminaba fue interceptado por un individuo con campera blanca y negra, quien le sustrajo un celular Motorola E20 celeste —sin funda— y un par de lentes recetados, para luego darse a la fuga.

Minutos más tarde, en la intersección de 3 de Febrero y Punta Alta, efectivos del Comando de Patrullas divisaron a un sujeto con las mismas características físicas y de vestimenta. Tras realizarle un cacheo preventivo, se hallaron entre sus pertenencias los elementos sustraídos.

El sospechoso, identificado como Cristian Jesús Benítez, fue trasladado a la comisaría Cuarta, donde quedó a disposición de la Justicia.