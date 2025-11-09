Bahía Blanca | Domingo, 09 de noviembre

"Caballo de guerra", en la Tarde de Cinemateca del Museo y Archivo Histórico

Será mañana a las 18, en el auditorio de Zelarrayán 560, con entrada libre y gratuita.

El talento narrativo y visual de Steven Spielberg, se pone nuevamente en evidencia en esta maravillosa y emotiva historia.

Se proyectará mañana a las 18, en el auditorio de la Cooperativa Obrera 560, con entrada libre y gratuita. 

En un pueblo inglés, el hijo de un granjero ve nacer un  potrillo purasangre, su padre lo compra en una subasta, pero al estallar en 1914 la primera Guerra Mundial deben venderlo a un oficial de caballería.

Este es el punto de partida del viaje de adversidades que deberán enfrentar tanto el joven como el caballo, para sobrevivir a sangre y fuego durante la contienda bélica.

Interpretada por Jeremy Irvine, Emily Waltson y David Thewlis. Duración: 2 horas 26 minutos.

