Un proyecto para El Cholo, números de una gran fiesta, nuevos negocios y abre un boliche en el centro

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? ¿Hoy empiezan la remontada en la Bombonera?

--¿Qué tal, José Luis? Por acá todo bien. Ja, ja, ya veo que empezás temprano a querer mufarnos.

--Para nada, pero esto es fútbol, así que cualquier cosa puede pasar y, además, estamos hablado del un superclásico.

--Bueno, dale, pedite los primeros cortados y arranquemos que si no, no llegamos.

--Dale, supongo que si repasamos la agenda nacional de los últimos días tenemos que hacer mención a una nueva visita de Javier Milei a los Estados Unidos.

--Sí, pero me parece que lo importante es lo que dijo el CEO global de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

--¿Qué dijo?

--En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, en Detroit, señaló que hay alrededor de USD 100.000 millones de capital extranjero que podrían regresar a Argentina y que nuestro país podría finalmente no necesitar un crédito bancario.

--Bueno, esperemos que el año que viene, como sostienen algunos, haya más pesos dando vuelta para reactivar el consumo.

--Dicen que esa es la idea, comprar dólares, fortalecer las reservas, y el año que viene inyectar más pesos para reactivar la economía. Fijate, que según un informe de la Fundación Pensar, ligada al Pro, que se conoció el viernes, seis de cada diez argentinos de clase media trabajan para subsistir.

--Sí, leí que el 60% no puede crecer económicamente. Bueno, y el otro tema de la semana que pasó fue el inicio del juicio de la causa Cuadernos, con Cristina Fernández de Kirchner acusada de ser jefa de una asociación ilícita.

--Efectivamente, y en esta primera audiencia del megaproceso por presuntos sobornos entre 2003 y 2015, Cristina, junto a Julio De Vido, José López y otros 86 acusados, escucharon por Zoom los cargos en su contra. Con una perlita: la ex mandataria debió ser advertida, junto a otros imputados, porque no se dejaba ver en cámara.

--Sí, lo vi. Sólo aparecía su abogado defensor en la pantalla, hasta que uno de los jueces del Tribunal hizo el pedido.

--Bueno, de todas maneras te comento que el tema irá para largo, te diría que el fallo en este megaproceso podría conocerse dentro de dos o tres años.

--Va para largo. Mientras tanto, en Bahía el tema de la semana fue el aumento extraordinario de la tasa de Seguridad e Higiene a las empresas del Polo Petroquímico, propuesto por el intendente Susbielles para concretar varias obras hidráulicas que la ciudad necesita.

--Exacto, ese fue el mecanismo que dispuso el Ejecutivo ante lo que consideró una situación de la ciudad de “gravedad extraordinaria”, con falta de acceso a financiamiento internacional y ausencia “de un compromiso del gobierno nacional para la reconstrucción". Con esto se recaudarán 27 mil millones de pesos para ejecutar 13 grandes desagües pluviales. Veremos si se aprueba en el Concejo, tiene chances.

--Che, y otro tema es la intimación que le hizo EDES a la Muni por una deuda de 7.500 millones de pesos.

--Sí, la empresa sostiene que no se abonan desde junio las boletas correspondientes a unos 8.500 medidores de hogares de bajos recursos ubicados en asentamientos de la ciudad.

--¿Eh?

--Sí, desde el año 2004, durante la intendencia de Rodolfo Lopes, el Municipio paga las facturas del servicio de diferentes hogares de bajos recursos del distrito. Según el jefe de Gabinete, Luis Calderaro, la Muni no debe tener que pagar por ese servicio, sino que debe hacerlo la Provincia, tal como lo hace en el AMBA. El funcionario señaló que el convenio con EDES fue renovado en 2017, pero, por decisión de Susbielles, se decidió dejar de pagar algo que no les corresponde a los bahienses.

--¿Y ahora?

--El martes habrá una reunión con la gente de EDES. Mientras tanto el intendente viene haciendo gestiones con el gobernador. De todas formas, no va a haber cortes en el servicio.

--Bueno, me parece que ya es hora de que arranques con alguna primicia fuerte. Alguna de esas que solés traer todos los domingos. ¿Dale?

--Ok, intento. Qué tal si te digo que es probable que realicen una vía de circulación alternativa para evitar pasar por el detonado sector de Paso Urbano, en la obra de El Cholo.

--¿En serio?

--Sí, pero estoy hablando de una vía alternativa, no de hacer arreglos y mucho menos de terminar la autopista.

--Ya te entendí. Contame.

--La idea es concretar un camino por la mano de enfrente al predio de la VTV, que vincule la ruta 35 con la 3 Sur. Para esto Vialidad Nacional pondría el personal, la Sociedad Rural el combustible y Esuco las máquinas, pero esto último aún no está confirmado.

--Me interesa ¿Qué más sabés?

--La empresa, que aún está a cargo de las obras detenidas, se encuentra analizando el tema. Serían unos 500 metros a ejecutar, aproximadamente. Por ahora no tengo mayores detalles, pero pronto te podré contar más.

--Bueno, algo es algo, no puede ser que todo eso esté detonado. Eso sí, la ciudad en conjunto debería pedir por la reanudación de las obras.

--Por supuesto, porque no sólo fue privada de esos grandes proyectos, sino que ahora esa zona está mucho peor que antes.

--Bueno, contame algo del comercio local.

--Para vos, que has sido un hombre de la noche, te comento que en calle Chiclana al 100, al lado de lo que fue el Palacio del Cine, volverá a abrir un boliche.

--¿Hombre de la noche? Ja, ja, ponele. ¿Te referís a un local que está en planta alta?

--Exacto, donde funcionaron muchos recordados boliches como Chiro´s, en la década del ’70, y luego otros como Círculo Social Club, Abacab, Don Perignon y más recientemente Chiclana Multiespacio, que en realidad consiste en el alquiler del local para eventos. No sé si está bien el orden, pero te menciono los que recuerdo. Ahora están en obra y, por lo que me dijo mi amigo Carlitos, abrirán un boliche bailable, veremos.

--Impecable lo tuyo.

--Y ahí cerquita, vi por fotos que publicó una de las empresas constructoras más grandes de la ciudad, avanza a todo vapor la readecuación de lo que fue el Palacio del Cine.

--Claro, en ese lugar, como venimos diciendo, se va a instalar una gran tienda de ropa uruguaya. Por lo que pude ver está quedando espectacular y, algo muy importante, están restaurando la fachada y varios puntos de su interior para que el inmueble recupere parte de su antiguo esplendor.

---Excelente, y de paso otra de tus primicias que se confirma.

--Ja, ja, cortá con el autobombo.

--Bueno, decime, ¿así que los chicos de una muy conocida panadería abrieron un local de cookies en calle Sarmiento, en diagonal al ex Colegio Nacional?

--Sí, claro, te conté hace rato que Julián y compañía andaban en eso, pero esta vez la apertura fue en un local, no en un garaje. ¿Querés más novedades?

--Más vale. Si recién empezamos.

--Ja, ja, ok. Escuchá, hay una esquina al rojo vivo, con mucho movimiento. Me refiero a Bermúdez y Marechal, es decir, a unas dos cuadras de la rotonda del cementerio.

--¿Qué pasó?

--Acordate que hace un tiempo hablamos de la inauguración de una carnicería perteneciente a una cadena local, que está abierta hasta las 12 de la noche.

--Si, claro, me acuerdo.

--Ahora, en la vereda de enfrente, otros emprendedores instalaron un contenedor en un baldío, acomodaron todo, y abrieron una panchería y fast food. Allí pusieron mesas para consumir lo que comprás en el lugar, así que seguramente van a aprovechar el movimiento de la carnicería y de todo el sector. Pero la cosa no termina ahí.

--¿No?

--No, enfrente, en la otra esquina, pronto abrirá un supermercado con carnicería, verdulería, fiambrería y almacén completo, que, según dicen, va a ser muy especial. Ah, y me olvidaba, en la esquina restante hay una venta de bloques para construcción.

--Bien, yo te tiro una.

--¿A ver?

--Luli Manzini y su exitosa cadena de vinerías abrió un nuevo local, esta vez junto a los muchachos de una conocida pizzería de calle Liniers, en Zelarrayán al 3000.

--Buena idea, José Luis. Entrás y salis con todo listo para disfrutar.

--Exacto, pero ahora dejame seguir disfrutando de tus novedades, Juan, avanti.

--Ja, ja, ok. Esta tiene que ver con el 30 aniversario de una gran empresa local que no todo el mundo conoce y que ya tiene 42 sucursales de Ushuaia a Córdoba y más de 110 filiales.

--¡Epaaa!

--Tal como lo escuchás. La casa central está en calle Chiclana al 900 y la firma, surgida en 1995, se dedica a la comercialización de equipamientos comerciales, con la particularidad que te venden con una cuota diaria.

--Es decir que el comerciante compra una cortadora de fiambre, una heladera, etc, y va pagando diariamente.

--Claro, y te digo que la empresa tiene más de 300 empleados y creció una enormidad, al punto que en las afueras de la ciudad tienen tres impresionantes galpones para depósito y logística.

--Bien. Pido otro par de cortados y me seguís contando otras cosas.

--Dale, esta semana que pasó también fue la apertura de un nuevo local de la tremenda ferretería que desembarcó en Bahía, primero con un local en Villa Mitre y luego en Belgrano y Las Heras.

--¿Y este dónde está ubicado?

--El jueves, la marca de color naranja y negro cortó cintas en el complejo comercial de avenida Cabrera al 4100, reuniendo a muchas caras conocidas.

--Ya que rumbeaste para esa zona, ¿no me vas a contar nada del Primer Encuentro de Fiestas Gastronómicas del Sudoeste Bonaerense realizado en el predio de Altos del Palihue de la UNS?

--Lo que quieras, pero primero déjame destacar el enorme trabajo de la UNS que se puso al hombro semejante evento. También déjame decirte que hubo muchos que pusieron palos en la rueda para que esto no se concretara y, afortunadamente, todo resultó un éxito.

--¿Palos en la rueda? ¿En Bahía? No lo creo.

--Ja, ja, si sabremos de eso, ¿no? Seguramente habrá cosas para mejorar porque se trató del primer encuentro.

--Pero, como dijimos el finde pasado, esto llegó para quedarse.

--Tal cual, y te tiro números. Se vendieron 80 docenas de tortas fritas, 150 porciones de rabas, 350 de paella, 100 de langostinos al ajillo, 250 docenas de churros, 800 sandwiches mediterráneos, 150 budines, 400 sandwiches de bondiola y 60 porciones de arroz con vegetales para vegetarianos. ¿Sigo?

--Seguí.

--400 porciones de omelette fueron entregadas gratuitamente y también se vendieron 8.000 cubanitos, 600 porciones de pizza a la parrilla, 60 costillares, 6.000 chorizos, 100 docenas de empanadas con 17 kilos de cordero al disco, 620 porciones de füllsen y 130 de torta alemana. Bueno, eso es solo para que tengas una idea. Sinceramente es muy lindo poder hablar de lo bien que salió todo.

--Por supuesto, y pensá que asistieron más de 20 mil personas. ¿Algo de grandes inversiones?

--Estamos en etapa de definiciones para algunos grandes proyectos como el de una nueva planta de fertilizantes por parte de Pampa Energía y la venta y ampliación de Profertil, por ejemplo, pero esta semana que pasó Oldelval inauguró la vinculación del oleoducto que trae crudo de Vaca Muerta con Refinería Bahía Blanca y puerto Galván.

--Eso va a implicar un aumento muy importante en las exportaciones petroleras por el puerto local.

--Exacto, aunque no al nivel de Puerto Rosales. De todas formas, hay otro oleoducto que llega desde esa terminal, así que a la zona de Galván llegará crudo desde dos vías.

--Bien, sigamos.

--Sigo con Puerto Galván porque hoy los amigos del Club de Pesca y Náutica realizan, de 8 a 18, una jornada de puertas abiertas que este año denominaron “Galván navega”.

--¡Qué bueno! Sobre todo para aquellos que quieren conocer o tomar contacto con la ría.

--Claro, habrá varias embarcaciones puestas a disposición por socios del club para salir al mar y ya se instalaron diversos puestos (bomberos, Prefectura, IADO, Guardianes del Estuario, gastronomía, etc) para poder recorrer y aprender.

--El año pasado ya se había hecho, ¿no?

--Así es, José Luis, y ahora, ante la gran convocatoria de aquella jornada, decidieron repetirla e ir por más.

--Y ya que estamos con el puerto, ¿que pasó con la naviera francesa CMA-CGM que deja de hacer escala en Bahía Blanca?

--El problema se originó en Mar del Plata, la otra escala del servicio que llegaba a Santos, Brasil. Parece ser que la empresa de papas fritas Lamb Weston incumplió con la cantidad de carga a exportar desde la Ciudad Feliz.

--¿Entonces levantaron también la recalada en nuestro puerto?

--Claro. Acá el servicio había comenzado poco tiempo atrás pero venía creciendo. Y te aclaro, no es cierto que una gran empresa petroquímica despachaba pocos contenedores. La realidad es exactamente al revés, pero como te dije, ese problema en Mar del Plata hizo que los números no dieran y se cortó.

--Te cambio de tema. Feo episodio el que se vivió en la Estación Sud con el intento de desmantelamiento ¿no?

--Sí, afortunadamente un puñado de defensores del ferrocarril y personal de la Muni evitaron que se lleven elementos del patrimonio histórico. Si bien personal de Trenes Argentinos dijo que se llevaba los elementos de oficina, no sé que hubiese pasado si no había nadie en el lugar.

--¿Y ahora?

--Ahora lo importante es lograr que pase al Municipio cuánto antes, y de hecho se están acelerando las gestiones. De lo contrario, no te extrañe que el edificio termine como muchos otros en la ciudad, por caso los ex talleres ferroviarios Bahía Blanca Noroeste, y su estación.

--Además de lo que entraña desde el punto de vista histórico, es un hermoso lugar.

--Por supuesto, hermoso para muchos fines: espectáculos, paseos gastronómicos, ferias, espectáculos culturales, étc, etc.

--Como dicen ustedes, habrá que tener la guardia alta.

--Obvio.

--Juan, me parece que antes de seguir hablando deberíamos bajar un cambio y recordar a un dirigente que hizo mucho por el sector gastronómico local. Me refiero a Horacio Levantesi, quien lamentablemente falleció días atrás.

--Por supuesto. No podíamos dejar de dedicarle unas líneas a quien fuera, además de presidente del Club Argentino, donde impulsó la recuperación de la entidad, un gran protagonista del comercio local, secretario y vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Bares y Restaurantes.

--Va a costar no verlo al frente de la tradicional Pizza Zeta, comercio que inició en Fuerte Argentino y Casanova y luego trasladó a Alem e Irigoyen.

--Seguro. ¿Vamos levantando campamento?

--Dale, pero antes te traje dos datitos culturales porque siempre algo me pedís.

--Tenés razón.

--El próximo viernes, a las 18, en avenida Colón 2, será la inauguración del cuadragésimo Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. La muestra luego estará abierta al público desde el lunes 17 hasta el viernes 28, de 15 a 20.

--Ya es un clásico donde intervienen pintores y escultores de nuestra ciudad y del resto del país.

--Exacto, ya enviaron sus obras que fueron evaluadas por un jurado de reconocidos artistas nacionales: Daniel Kaplan, Gabriel Sainz y Germán Wendel. Y te digo más, el reconocido arquitecto, curador, guionista y director del Museo de Bellas Artes de Argentina, Andrés Duprat, ofrecerá una charla sobre arte contemporáneo y su vínculo con la arquitectura y la cultura actual.

--Muy bien, ¿y la otra info?

--Mañana José Valle presenta su libro Amarrado al recuerdo. Será a las 21.30 en el café de avenida Colón e Italia. La obra compila 58 años de anécdotas y encuentros que marcaron el deporte y la cultura nacional e internacional.

--Impecable. Ahora sí, zarpemos, Juancho.

--Dale, José Luis, pero primero hacete cargo de la mitad de la cuenta.

--Me parece muy bien, hoy toca a la romana. Hasta el próximo domingo.

--Dale, nos vemos la próxima semana, y que hoy gane el mejor.