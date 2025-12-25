Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino

Un grave incendio ocurrido durante la madrugada de Navidad en Coronel Pringles, a 120 kilómetros de Bahía Blanca -al sur de la provincia de Buenos Aires-, dejó a un hombre de 52 años internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, pero también una historia de coraje que conmovió a toda la comunidad.

El hecho se registró cerca de las 5.50 de la mañana en una vivienda ubicada en calle Pellegrini al 1100, donde cinco jóvenes fueron los primeros en llegar y se metieron entre el humo y el fuego para rescatar al vecino herido, antes de la llegada de los bomberos.

Los protagonistas del rescate fueron Juan Ignacio Cruz, Brandon Vivas, Thiago Gómez, Emiliano Gittar y Melanie Campo, todos de entre 16 y 20 años, quienes arriesgaron su vida para sacar del interior de la casa a Hernán Horacio Hengl (52).

El momento exacto del rescate quedó registrado en un video difundido por Diario El Orden, donde se observa cómo los jóvenes ingresan a la vivienda envuelta en llamas y logran sacar al hombre, en una escena marcada por la desesperación y la valentía.

Según se informó, en el interior de la casa también se encontraban Guillermo Hengl (58), hermano de la víctima, y Aldo Acosta (64), quienes no sufrieron lesiones de gravedad. (Fuente: Diario El Orden)