Otro aumento de la VTV: el impacto en el bolsillo de los bahienses en plenas vacaciones de verano

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que incrementará en el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para los autos y motos radicadas en el distrito bonaerense y, por consiguiente, es otro fuerte impacto en el bolsillo de los bahienses.

El aumento en el trámite, que es obligatorio para poder circular, alcanza el 21,8%.

¿A partir de cuándo será? Según la resolución aprobada por el Ministerio de Transporte bonaerense, la nueva escala tarifaria entrará en vigencia el 16 de enero de 2026, es decir que en pleno recambio de las vacaciones de verano.

La tarifa para autos básica pasará de $79.640,87 (que regía desde el 17 de julio pasado) a costar $97.057,65, siempre con IVA incluido y para vehículos de hasta 2.500 kilos.

Los de más peso abonarán $174.604 (hasta ahora pagaban $143.353,57).

En el caso de las motos con el aumento abonarán $38.801, mientras que remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos pagarán $58.201, en tanto que para las unidades que superan ese peso deberán abonar $87.302.

Cabe recordar que en el ámbito bonaerense, los jubilados con ingresos menores a dos haberes mínimos cuentan con un 50% de descuento en el valor del trámite, mientras que las personas con CUD, con uso del símbolo en el vehículo y la exención en ARBA están exentas de pagarlo, pero sólo un vehículo por año.

Una persona que no es el titular puede realizar la VTV siempre que presente la documentación del vehículo y su documento personal; en ese sentido puede utilizar cédula y DNI virtual por medio de la aplicación "MI ARGENTINA".

¿Con cuánto tiempo de anticipación se puede realizar la verificación VTV? Hasta 30 días antes de la fecha asignada. La oblea mantiene la fecha original.

¿Qué se verifica en los vehículos? Se verifica alineación, luces, bocina, frenos, gases, suspensión, grabado, etc. En el caso de que el vehículo sea rechazado en la VTV (o condicional) tiene 60 días para volver sin abonar nuevamente, y en caso de no hacerlo deberá pagar la tarifa completa.

¿Cuál es la infracción por no tener la VTV al día?

Recientemente la Agencia Nacional de Seguridad Vial recordó que la multa por circular sin VTV por las rutas argentinas es de $257.000 y además se le retiene la licencia al conductor del rodado.