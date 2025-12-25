Cómo está el campeonato del 500cc. en el Internacional de Speedway y cuándo vuelven a correr

La segunda oportunidad de ver Speedway en Bahía se presentará el próximo domingo, cuando se dispute la tercera fecha del Internacional, con la organización del Automo Club Bahía Blanca y fiscalización de la Febom.

La fecha inaugural se disputó en nuestra ciudad y la segunda, el último domingo, en el Club Social y Deportivo Guglieri, de Daireaux.

En la principal categoría, el 500cc, los ganadores hasta el momento fueron Facundo Albín y el inglés Drew Kemp.

Justamente el campeonato lo lidera Kemp (uno de los tres extranjeros), quien había sido segundo en la primera fecha.

Así está la tabla:

Próximas fechas

Domingo 28/12: en Bahía.

Sábado 3/1: en Casares.

Martes 6/1: en Bahía.

Sábado 10/1: en Bolívar.

Domingo 18/1: en Bahía.

Domingo 25/1: en Bahía.

Sábado 31/1: en Casares.

Martes 3/2: en Bahía.

Martes 10/2: en Bolívar.

Sábado 14/2: en Bahía.