Cómo está el campeonato del 500cc. en el Internacional de Speedway y cuándo vuelven a correr
El domingo se disputará la tercera fecha en la pista Antonio Miranda de nuestra ciudad.
La segunda oportunidad de ver Speedway en Bahía se presentará el próximo domingo, cuando se dispute la tercera fecha del Internacional, con la organización del Automo Club Bahía Blanca y fiscalización de la Febom.
La fecha inaugural se disputó en nuestra ciudad y la segunda, el último domingo, en el Club Social y Deportivo Guglieri, de Daireaux.
En la principal categoría, el 500cc, los ganadores hasta el momento fueron Facundo Albín y el inglés Drew Kemp.
Justamente el campeonato lo lidera Kemp (uno de los tres extranjeros), quien había sido segundo en la primera fecha.
Así está la tabla:
Próximas fechas
Domingo 28/12: en Bahía.
Sábado 3/1: en Casares.
Martes 6/1: en Bahía.
Sábado 10/1: en Bolívar.
Domingo 18/1: en Bahía.
Domingo 25/1: en Bahía.
Sábado 31/1: en Casares.
Martes 3/2: en Bahía.
Martes 10/2: en Bolívar.
Sábado 14/2: en Bahía.