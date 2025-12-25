El regalo de Navidad de Queen: salió a la luz una canción inédita grabada hace 51 años

La legendaria banda británica Queen decidió hacer un regalo muy especial a sus seguidores esta Navidad: una canción inédita grabada nada menos que en 1974. Brian May, el histórico guitarrista de la banda, confirmó que el tema llamado “Not For Sale” será parte de una reedición del álbum Queen II que saldrá en 2026.

Esta joya musical, que fue compuesta por May durante su etapa en su banda anterior, Smile, se grabó durante las sesiones del segundo disco de Queen, pero finalmente no entró en el corte final del álbum. Sin embargo, la canción fue remasterizada y ahora está lista para que el público la descubra oficialmente después de más de cinco décadas.

El estreno de “Not For Sale” se dio en un especial navideño para la emisora digital británica Planet Rock, donde Brian May compartió el tema y también un listado de sus canciones favoritas para las fiestas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sobre la canción, el guitarrista explicó: “Es posible que la gente haya escuchado una versión pirata de Not for Sale (Polar Bear) de Smile; es una canción muy antigua, pero que yo sepa, nadie ha escuchado esta versión”.

Además, añadió: “Es un trabajo en progreso y aparecerá en la próxima reedición de Queen II, que saldrá el año que viene, pero lo incluyo en mi especial de Planet Rock porque me fascina saber qué opina la gente al respecto”. De esta forma, May abrió la puerta para que los fanáticos y críticos puedan analizar este material que estuvo guardado tanto tiempo.

Queen, con una carrera legendaria que abarca 15 discos de estudio, lanzó su último álbum en 1995, tres años después de la muerte de Freddie Mercury. Ese disco, Made In Heaven, incluyó arreglos vocales y partes de piano de Mercury, manteniendo vivo su legado.

Por otra parte, Brian May confirmó que la banda volvió al estudio este año con Adam Lambert, su cantante de gira desde 2014. Aunque ya publicaron dos discos en vivo juntos, todavía no han lanzado temas nuevos con Lambert, quien se hizo famoso en el programa American Idol.