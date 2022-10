Así suena "Face it alone", la canción inédita de Queen con Freddy Mercury

Una nueva canción de Queen con Freddie Mercury fue revelada esta mañana por Ken Bruce en BBC Radio 2, y ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

El guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor se presentaron en los estudios de la BBC para lanzar el tema inédito que incluye la voz del difunto líder de Queen.

La canción se llama "Face it alone" e incluye la icónica voz de Freddie, tomada de las sesiones de "Miracle" en 1988.

Durante el verano, Brian y Roger hablaron con Zoe Ball en BBC Radio 2 como parte de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, y revelaron que habían descubierto la canción.

“Sí, encontramos una pequeña joya de Freddie, que habíamos olvidado“, dijo Roger en su momento.

“Es maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento. Es de las ‘Miracle Sessions’, y creo que saldrá en septiembre”.

Su compañero de banda describió la canción como “hermosa” y conmovedora”, y explicó cómo terminaron por encontrarla. Brian añadió: “Estaba como escondida a la vista. La miramos muchas veces y pensamos, oh no, no podemos rescatarla. Pero, de hecho, volvimos a entrar allí y nuestro maravilloso equipo de ingenieros dijo ‘podemos hacer esto y esto’. Es como coser trozos”.

Freddie murió en noviembre de 1991, nueve meses después de que se publicara "Innuendo", su último álbum y el sucesor de "The Miracle".

En 1995, la banda -incluyendo al ex bajista John Deacon- lanzó "Made In Heaven", el último álbum de la icónica formación, en el que su frontman aparecía póstumamente en la colección. (Metro)