Vuelven las tormentas a Bahía Blanca: nuevo alerta amarillo para toda la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense.

La advertencia rige para la mañana del martes, y comprende los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Coronel Dorrego. También incluye a gran parte de la provincia de La Pampa y la costa de Río Negro.

Según se indicó, entre las 6 y el mediodía del martes, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual", se explicó.

Por ello, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre, y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

También se explica que para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atentos ante la posible caída de granizo, y mantenerse informardo por las autoridades. También se pide tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.