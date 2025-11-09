Con Franco Colapinto desde el fondo, se corre esta tarde el Gran Premio de Brasil
El argentino larga desde la 18° colocación y Lando Norris tendrá la pole. Comienza a las 14.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) está teniendo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Brasil, luego del choque en la carrera sprint y de la floja clasificación que protagonizó ayer.
El pilarense, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine en el 2026, largará 18° en la carrera de este domingo luego de quedar eliminado en la Q1.
En la pole position comenzará el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), que ayer por la mañana ganó la carrera sprint y se afianza como candidato a quedarse con el título.
La gran decepción de la clasificación fue el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, quien quedó eliminado en Q1 y largará 16°.
La carrera del Gran Premio de Brasil, que podría ser clave en la lucha por el título, se pondrá en marcha desde las 14 y con la siguiente grilla de largada:
1- Lando Norris (McLaren)
2- Kimi Antonelli (Mercedes)
3- Charles Leclerc (Ferrari)
4- Oscar Piastri (McLaren)
5- Isack Hadjar (Racing Bulls)
6- George Russell (Mercedes)
7- Liam Lawson (Racing Bulls)
8- Oliver Bearman (Haas)
9- Pierre Gasly (Alpine)
10- Nico Hulkenberg (Sauber)
11- Fernando Alonso (Aston Martin)
12- Alexander Albon (Williams)
13- Lewis Hamilton (Ferrari)
14- Lance Stroll (Aston Martin)
15- Carlos Sainz Jr. (Williams)
16- Max Verstappen (Red Bull)
17- Esteban Ocon (Haas)
18- Franco Colapinto (Alpine)
19- Yuki Tsunoda (Red Bull)
20- Gabriel Bortoleto (Sauber)