Con Franco Colapinto desde el fondo, se corre esta tarde el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) está teniendo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Brasil, luego del choque en la carrera sprint y de la floja clasificación que protagonizó ayer.

El pilarense, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine en el 2026, largará 18° en la carrera de este domingo luego de quedar eliminado en la Q1.

En la pole position comenzará el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), que ayer por la mañana ganó la carrera sprint y se afianza como candidato a quedarse con el título.

La gran decepción de la clasificación fue el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, quien quedó eliminado en Q1 y largará 16°.

La carrera del Gran Premio de Brasil, que podría ser clave en la lucha por el título, se pondrá en marcha desde las 14 y con la siguiente grilla de largada:

1- Lando Norris (McLaren)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Isack Hadjar (Racing Bulls)

6- George Russell (Mercedes)

7- Liam Lawson (Racing Bulls)

8- Oliver Bearman (Haas)

9- Pierre Gasly (Alpine)

10- Nico Hulkenberg (Sauber)

11- Fernando Alonso (Aston Martin)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Lewis Hamilton (Ferrari)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Carlos Sainz Jr. (Williams)

16- Max Verstappen (Red Bull)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Yuki Tsunoda (Red Bull)

20- Gabriel Bortoleto (Sauber)