Fórmula 1.

Con Franco Colapinto desde el fondo, se corre esta tarde el Gran Premio de Brasil

El argentino larga desde la 18° colocación y Lando Norris tendrá la pole. Comienza a las 14.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) está teniendo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Brasil, luego del choque en la carrera sprint y de la floja clasificación que protagonizó ayer.

El pilarense, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine en el 2026, largará 18° en la carrera de este domingo luego de quedar eliminado en la Q1.

En la pole position comenzará el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), que ayer por la mañana ganó la carrera sprint y se afianza como candidato a quedarse con el título.

La gran decepción de la clasificación fue el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, quien quedó eliminado en Q1 y largará 16°.

La carrera del Gran Premio de Brasil, que podría ser clave en la lucha por el título,  se pondrá en marcha desde las 14 y con la siguiente grilla de largada:

1- Lando Norris (McLaren)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Isack Hadjar (Racing Bulls)

6- George Russell (Mercedes)

7- Liam Lawson (Racing Bulls)

8- Oliver Bearman (Haas)

9- Pierre Gasly (Alpine)

10- Nico Hulkenberg (Sauber)

11- Fernando Alonso (Aston Martin)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Lewis Hamilton (Ferrari)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Carlos Sainz Jr. (Williams)

16- Max Verstappen (Red Bull)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Yuki Tsunoda (Red Bull)

20- Gabriel Bortoleto (Sauber)

