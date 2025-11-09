A preparar las valijas: 17 días con lo mejor de España y Portugal
En mayo de 2026, Viajes La Nueva propone una travesía inolvidable entre historia, cultura y paisajes de ensueño por estos dos maravillosos países de la península ibérica.
En mayo de 2026 Viajes La Nueva te invita a vivir una experiencia inolvidable: un viaje de 17 días y 16 noches por España y Portugal, con vuelos de Iberia, alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida, traslados y visitas a los sitios de interés con guía de habla hispana y asistencia médica al viajero.
Además, incluye entradas a monumentos icónicos como la Alhambra, la Mezquita de Córdoba y el Teatro romano de Mérida.
El itinerario recorre las capitales más vibrantes como Madrid, Lisboa y Barcelona, y suma paradas en ciudades cargadas de historia y belleza como Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto, Sevilla, Córdoba, Granada y Valencia. La propuesta se completa con visitas a lugares emblemáticos: la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, el Teatro romano de Mérida, la Catedral de Santiago y la magia de los vinos portugueses en las bodegas de Oporto.
El viaje está pensado para disfrutar tanto de recorridos guiados en español como de tiempo libre para explorar a ritmo propio. Además, se proponen excursiones opcionales a sitios cercanos como Toledo, Sintra, Cascais o un espectáculo flamenco en Sevilla, ideales para sumar experiencias culturales.
La salida está prevista para el domingo 3 de mayo desde Buenos Aires, con regreso el martes 19 de mayo, lo que convierte a esta propuesta en una oportunidad perfecta para disfrutar de la primavera europea, con temperaturas agradables, días largos y paisajes en plena floración.
Con esta iniciativa, Viajes La Nueva busca acercar a los viajeros a lo mejor de España y Portugal, en un programa diseñado para combinar historia, cultura, gastronomía y momentos de disfrute personal que promete dejar recuerdos imborrables.
El costo por persona es desde USD 4436 más impuestos.
Itinerario día por día:
Día 1 – Domingo 03/05: Vuelo desde Ezeiza hacia Madrid en Iberia. Noche a bordo.
Día 2 – Lunes 04/05: Llegada a Madrid. Traslado al hotel y descanso. Por la tarde, recorrido por la
ciudad iluminada.
Día 3 – Martes 05/05: City tour en Madrid. Tarde libre con opción de excursión a Toledo.
Día 4 – Miércoles 06/05: Camino a Salamanca con paradas en Segovia y Ávila.
Día 5 – Jueves 07/05: Llegada a Santiago de Compostela. Visita a la Catedral y Plaza del
Obradoiro.
Día 6 – Viernes 08/05: Cruce a Portugal con parada en Viana do Castelo antes de arribar a Oporto.
Día 7 – Sábado 09/05: Visita a Oporto y a las bodegas Caves Cálem.
Día 8 – Domingo 10/05: Camino a Lisboa con paradas en Aveiro y en el santuario de Fátima.
Día 9 – Lunes 11/05: Recorrido por Lisboa: Torre de Belém, Monasterio de los Jerónimos y plazas
históricas.
Día 10 – Martes 12/05: Visita al Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida antes de llegar a Sevilla.
Día 11 – Miércoles 13/05: City tour en Sevilla: Catedral, Giralda, Barrio Santa Cruz y Parque María
Luisa.
Día 12 – Jueves 14/05: Visita a la Mezquita de Córdoba y continuación hacia Granada.
Día 13 – Viernes 15/05: Recorrido por la Alhambra y los Jardines del Generalife antes de viajar a
Valencia.
Día 14 – Sábado 16/05: Visita panorámica de Valencia y llegada a Barcelona.
Para más información sobre tarifas actualizadas, disponibilidad de lugares y excursiones opcionales, podés comunicarte con Viajes La Nueva en Rodríguez 55 (Bahía Blanca) o llamando al 291 459 0099.También podés hacer consultas a través de su página www.viajeslanueva.com
Día 15 – Domingo 17/05: Día libre en Barcelona para recorrer y disfrutar a ritmo propio.
Día 16 – Lunes 18/05: Escala en Zaragoza antes de regresar a Madrid para la última noche en
España.
Día 17 – Martes 19/05: Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. Arribo a Ezeiza por la noche.