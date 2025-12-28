El comercio bahiense tuvo su "veranito" y los grandes proyectos que podrían llegar en 2026

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? ¿Ya te repusiste de los excesos de Nochebuena y Navidad?

--Ja, ja, qué contás, José Luis. Por supuesto, Lo pasé muy bien, pero mejor la debe haber pasado el comercio bahiense.

--¿Por?

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--Porque tuvo un veranito luego de meses de larga malaria.

--¡Ah! Me alegro. Pidamos los primeros cortados y me contás más.

--Dale. En términos generales las ventas anduvieron bastante bien, a tal punto que, según pude averiguar, al menos dos cadenas de supermercados tuvieron récord de ventas.

--Te diría que tres. Bueno, un par de domingos atrás comentamos que muchos negocios apuntaban a estas fechas del año para recuperarse y juntar fuerzas de cara a un período del año donde, históricamente, la facturación decae.

--Sí, claro, enero no suele ser bueno, pero lo importante es que la iniciativa que lanzó la Muni, junto a la Corpo y la Cámara de Comercio, dio resultados y el centro de la ciudad volvió a tener mucho movimiento.

--Sin duda, y lo bueno es que luego de un año muy difícil la ciudad vivió una linda fiesta.

--Claro, y a los comerciantes eso les da fuerzas para continuar. Fijate que este evento, me refiero a la Noche del Centro, se organizó en poco tiempo, así que el próximo va a ser mucho mejor.

--¿Tenés algún dato de las ventas? Algunos hablaron de 50 por ciento más.

--Capaz alguno llegó a ese porcentaje, pero en general nada que ver. Yo vi mucho movimiento en toda la ciudad, pero si te referís al centro, te diría que las ventas crecieron entre 15 y 20 por ciento, en promedio, con relación al año pasado. Pero insisto, lo importante es que la movida dio sus frutos y la gente volvió al centro, incluso hasta cerca de la medianoche.

--Propuestas y descuentos no faltaron. Me imagino que Facundo Borri, de la Cámara de Comercio, estará más que contento.

--El otro día me lo crucé y me comentó que más que un impacto positivo en las ventas, esto sirvió para cambiar la energía y poder disfrutar de algo positivo luego de tanta mala onda y momentos tristes. Eso, para él, resultó lo más destacado.

--¿Fue una idea de la Muni que la llevó a la Cámara de Comercio?

--Sí. Me dijo que lo organizaron todo con María Marta Tubio, directora municipal de Vinculación para el Empleo, que trabajó muchísimo, y el jefe de Gabinete, Luis Calderaro. Todo se organizó en una semana y los comerciantes invirtieron para que en cada cuadra hubiese una actividad diferente. Las bandas se consiguieron gratis, aprovecharon toda la movida que generó también el Puerto, y la Muni no tuvo que invertir dinero.

--Algo ya comentamos una semana atrás, pero todo esto no hace más que ratificar que en el año habrá algún tipo de evento similar.

--Efectivamente. Habrá uno o dos más este año. Siempre el sábado anterior a Navidad o como caiga, se hará La Noche del Centro y luego le sumarán alguna fecha más en 2026. La idea es traer algún grupo musical conocido para que la gente pueda disfrutar y, al mismo tiempo, aportarle un atractivo turístico adicional a la ciudad.

--¿Así que hay casi 90 nuevos boxes de estacionamiento en el centro?

--Sí, eso fue muy bien visto y desde la Cámara de Comercio insisten con el replanteo de algunas bicisendas, principalmente la de calle Yrigoyen, para fomentar así la oferta de comercios. Fijate que en esa arteria hay tres o cuatro locales cerrados que desde hace bastante tiempo no se alquilan.

--Juan, sin ánimo de ser bajón, entiendo que luego de este oasis de ventas se vendrán algunos cierres de locales, ¿no?

--Sí, pero tratemos de empezar bien el año, ya te hablaré más delante de eso.

--Tenés razón. Mala mía. Entonces cambiemos el enfoque y hablame de algún nuevo negocio. ¿Tenés info?

--Sabés que nunca te abandono. Por ejemplo, en calle Necochea al 500, justo en frente al local de una histórica fábrica de helados, abrió una heladería muy especial.

--Contame.

--Todavía no pasé, pero me dijeron que inauguraron la única heladería buffet de la ciudad, un lugar donde el cliente se sirve el helado en cantidad y variedad que quiera y agrega todos los topping a gusto. Luego pesa y paga en caja.

--¡Mirá qué bueno! ¿Te dijeron algo más?

--Sí, que con licenciatarios de una muy conocida firma fundada en 1986 en Villa Urquiza, la misma que en 1998, luego de un gran crecimiento, instaló una nueva fábrica en Talar de Pacheco.

--Sí, ya sé, la vi hace años en algunos supermercados. ¿Alguna otra apertura para comentar?

--Dale. En 12 de Octubre al 1000, en diagonal al Barrio Comahue, frente a uno de los complejos de la UNS, ahora abrió una tienda dedicada a la venta de empanadas. También en este caso se trata de una franquicia de una gran empresa.

--Ah, ya sé, donde había un negocio de ropa deportiva.

--Exacto. Como te decía, es la franquicia de una firma que comenzó en el año 2000 en el barrio porteño de Villa Urquiza, creo que su nombre inicial fue “Casa de la Nonna”.

--¿Tiene sucursales en muchos lugares?

--En muchos, José Luis. En CABA también distribuye empanadas congeladas o refrigeradas a supermercados, comercios y otros puntos de venta mediante distribuidores o venta directa y ofrece también otros productos típicos de panadería y comida rápida como medialunas, tartas, pizzas y tequeños.

--Che, estamos por empezar un año nuevo, yo creo que es un buen momento para que comentes algo sobre las grandes inversiones que pueden darse en Bahía.

--Dale, pero pedite otra ronda de cortados y seguimos.

--Ningún problema. Avanti.

--Ok. Realmente pensé que una de estas inversiones iba a ser anunciada estos días, pero parece ser que aunque avanza muy bien, la cosa se dilató.

--Mmm...

--No, en serio, aguantemos porque me dicen que marcha bien, continuando la cadena de validación entre los accionistas.

--Bueno, ya sé que no me vas a dar todos los detalles, pero por lo menos podrías mencionarme cuáles son esos grandes proyectos que puede recibir la ciudad.

--Ok. Uno tiene que ver con la instalación de una aceitera en el área portuaria local, entre White y Galván, y rondaría los 250 millones de dólares.

--Ya me imagino donde puede llegar a ubicarse, no queda mucho terreno disponible en esa zona. Seguí.

--Claro, y por otro lado, te diría que en unos 60 días más, Ferti Pampa, la empresa de Pampa Energía, estaría tomando la decisión de construir, o no, una planta de urea en el puerto local.

--Al lado de la termoeléctrica...

--Correcto. La idea es levantar una planta con capacidad para 2 millones de toneladas anuales de urea. Para que tengas una idea, Profertil hoy tiene capacidad para 1.320.000 toneladas. Eso te ayuda a dimensionar el proyecto en juego.

--Por supuesto. Recuerdo que me habían comentado que la empresa analizaba hacerla en Bahía o en Santa Fe.

--Yo te diría que es Bahía o nada porque en Santa Fe no hay disponibilidad de gas para un proyecto de esta envergadura. Aún restan algunos estudios, pero la idea es llegar a una definición en unos dos meses más.

--Ojalá, porque es una iniciativa muy importante.

--Sin duda. Y por otro lado, en lo que sería algo muy, pero muy importante, está el proyecto de TGS para construir un gran poliducto que traiga los líquidos del gas de Vaca Muerta,

--¿Cuál es la idea?

--El proyecto en evaluación apunta a procesar más de 42 millones de metros cúbicos diarios, recuperando líquidos como propano, butano y gasolina. Eso permitiría obtener 8.000 toneladas por día en una primera etapa, que se fraccionarían en Bahía Blanca y se destinarían en gran parte a la exportación. Al menos debería construirse otra planta como la que TGS tiene en Cerri.

--Mega ya va en el mismo sentido con la ampliación de su planta en Cangrejales.

--Sí, no falta mucho, y Pluspetrol también anda con ganas de construir una en la región, posiblemente en el área de Coronel Rosales. Veremos qué pasa con todo esto. Desde ya te comento que, si estos proyectos locales se concretan, los dos muelles de carga general del puerto no van a ser suficientes y el Consorcio va a tener que apuntar a uno nuevo de cara a los próximos cuatro o cinco años.

--Ok. Confiemos en que se den y ahora pasemos a otros temas.

--Lo que vos digas. Te cuento que a mi correo jflorin@lanueva.com me escribió Jorge Mazza por un tema muy serio vinculado a la obra social UPCN, llamada Unión Personal Accord Salud, con oficinas en O’Higgins al 300.

--¿Qué te dijo?

--Que el personal que allí trabaja no tiene ninguna posibilidad de resolver nada porque todo se cocina en la sede central y me comentó que hay varios médicos de la ciudad con especialidades específicas que dejaron de atender por el sistema y lo hacen en forma particular, presentando la factura para reintegro, la cual hasta el año pasado reintegraron a los 60 días y, desde entonces, en su caso particular no reintegraron ninguna factura más y también rechazaron estudios que hace dos años le habían autorizado.

--Y ya sé, no me digas nada, los reclamos debe hacerlo a través de una APP telefónica, sistema que muy pocos adultos mayores manejan.

--Exacto. Si bien Jorge destacó la colaboración del personal local, me comentó que la obra social le cobra todos los meses casi 200 mil pesos y solo puede acceder a cuatro medicamentos cuando debe tomar 10 y hace 40 días se cortó toda atención hospitalaria en la ciudad.

--Conozco varios casos similares, está bien que hayas traído este tema.

--Parece ser que los jóvenes se están pasando a otra prestataria, pero los mayores no tienen esa posibilidad. Y te digo más, según Jorge, el próximo 30 de abril cerrarán la oficina en nuestra ciudad, así que el panorama está complicado.

--Che, Juan, ¿no te llegó ningún comentario más sobre el tema del puente sobre calle Estomba?

--Sí, ya es un clásico, ja, ja. Mario Mariani señaló que sería más fluido el transito sobre Zelarrayán, una sola mano, de salida, con estacionamiento vehicular sobre la izquierda, por las paradas de los colectivos, y cambiar el sentido de Estomba hasta el canal.

--De esa forma tendría la misma dirección vehicular desde su inicio en Camino Parque Sesquicentenario.

--Claro, y no sería tan dificultoso y se gastaría lo mismo, ya que sobre Zelarrayán están proyectados dos puentes. Pero no es lo único que me comentó Mario.

--¿Qué más te dijo?

--Me mencionó un tema interesante que, coincido, debería ser motivo de análisis. El de las vías de la ex Oleaginosa Moreno, sin uso desde hace décadas.

--Sí, un tema nunca resuelto.

--Exacto, hoy generan dificultades al tránsito y en algunos tramos son un depósito de basura. Jorge se preguntó si sería muy difícil que el ONABE o el organismo de Nación pertinente autorice sacarlas para abrir calles. Incluso hay otros ramales ferroviarios en esa zona que no se usan desde hace muchísimo tiempo y no se usarán nunca más. Por eso creo que este es un tema a analizar y trabajar.

--Juan, días atrás me dijiste que iba a haber novedades en torno a la megaestafa de un agente inmobiliario local. ¿Pasó algo o me vendiste humo?

--¿Encima me verdugueás? ¡Qué fácil es lo tuyo! Solo tenés que sentarte a escuchar mis novedades semana tras semana, sin aportar mucho que digamos, je, je.

--Naa... Es un chiste, dale, seguí.

--Sí, como te adelanté, el otro día hubo novedades. Personal de la DDI local, con la presencia de testigos, allanó a comienzos de la semana pasada la inmobiliaria Yivoff, ubicada en 11 de Abril y Mitre. Y también los domicilios de sus responsables, Ester Miropolsky de Yivoff y su hijo Gustavo, denunciado por una veintena de propietarios e inquilinos a fines del año pasado por no rendir los alquileres cobrados por adelantado durante varios meses. ¿Conforme?

--No esperaba otra cosa de vos.

--Bueno, me alegro. La causa, originalmente rotulada como estafa reiterada, fue girada de la Fiscalía 7 a la de delitos complejos, donde los peritos analizarán la documentación incautada. Al mismo tiempo, trascendió que las empleadas de la inmobiliaria tenían conocimiento de la cobranza sin el respectivo contrato firmado por ambas partes, hecho encuadrado como defraudación al fisco.

--¿Algo cultural antes de ir cerrando?

--Un datito de color: me dijeron que el cine de calle Chiclana habilitó un equipo de proyección láser de notable calidad de imagen y sonido.

--Mirá, seguramente se pudo comprobar su calidad con el estreno de la tercera saga de Avatar. ¿Zarpamos?

--Dale, José Luis. Lo mejor para vos y para todos en el año que se inicia.

--Lo mismo para vos, Juan. Y sobre todo, que Bahía tenga un mejor año. Algo que deseamos todos. Hasta la semana que viene.

--Así es. Chau, hasta el próximo domingo.