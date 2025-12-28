El Gobierno acelera la segunda etapa de privatizaciones: cómo es el plan oficial para 2026

El Gobierno se prepara para una nueva etapa de su plan de privatizaciones, con un cronograma que combina ingresos ya comprometidos, licitaciones en marcha y llamados previstos para el arranque de 2026. La prioridad oficial es doble: reducir el peso del Estado y favorecer el ingreso de divisas para las reservas del Banco Central.

En los despachos oficiales subrayan que el proceso no se detendrá y que constituye una de las fuentes de dólares genuinos para la segunda parte de la gestión. La señal se apoya en hechos recientes: el Ejecutivo se aseguró 700 millones de dólares por la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, luego del desempate entre dos oferentes por Cerros Colorados. Ese dinero ayudará a programar pagos de comienzos de 2026.

Economía insiste en que todo dólar que se sume a la economía contará, ya sea vía deuda en moneda extranjera, préstamos internacionales, exportaciones o ventas de activos. El mensaje busca mostrar que el plan para fortalecer reservas sigue en pie y se ejecutará cuando el contexto lo permita.

Tras algunas demoras iniciales, el Gobierno apuró el ritmo privatizador desde noviembre. Primero fue la ruta del Mercosur —a través de concesión— y luego llegaron las ofertas y la adjudicación, el lunes 23, de las cuatro represas del Comahue.

Privatizaciones: los próximos pasos del Gobierno

Ahora, en el final de año, el foco está puesto en los próximos movimientos. Mientras espera que los fondos de las hidroeléctricas engrosen las reservas del BCRA, el Gobierno abrió el concurso para la venta de acciones que controlan Transener, la principal transportadora de energía del país y un paso clave hacia la privatización de Enarsa. La apertura de sobres está prevista para el 23 de marzo.

La agenda vial también avanza. En el tramo 2 -que incluye las autopistas Ricchieri; Ezeiza-Cañuelas, así como partes de la ruta 3 y la 5, entre los 1800 kilómetros a concesionar hoy operadas por Corredores Viales, el 6 de febrero se realizará la apertura de ofertas. Y en la hidrovía, ya se publicaron los pliegos para la reprivatización de la Vía Navegable Troncal: el período de consultas está activo y la licitación prevé la apertura de sobres el 27 de febrero, con el objetivo oficial de que el proceso esté listo para el inicio de la temporada alta de agroexportaciones.

A esto se suma Intercargo, la empresa de servicios aeroportuarios. La intención oficial es vender la totalidad del paquete accionario. En paralelo, AYSA figura para más adelante en los planes: se proyecta la venta del 90% de las acciones y, en el Gobierno, buscan que el proceso no se extienda más allá de marzo de 2026, junto con una reducción de subsidios que permita hacerla atractiva para inversores.

El frente ferroviario también tendrá movimiento. En el caso de Belgrano Cargas, se espera para las primeras semanas del nuevo año la publicación de los pliegos y un esquema en tres etapas: remate del material rodante, concesión de vías e inmuebles y concesión de talleres.

El interés, según admiten en el sector, llega desde los principales exportadores de granos, de la minería y de un operador mexicano que habló de posibles inversiones por U$S3.000 millones.

Además, el Ejecutivo puso en marcha un plan de obras en los trenes suburbanos para ponerlos en valor y hacerlos más atractivos a inversores en una futura privatización, por ahora sin fecha cierta.

En el Gobierno afirman que los ingresos por estas operaciones ayudan a ordenar el frente fiscal y cambiario. También remarcan que la prioridad es cumplir los pasos legales y sostener la competitividad de los activos. (con información de TN)