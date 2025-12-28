Verano 2026: cuánto cuesta ir una semana a Monte Hermoso

El presupuesto que deberá considerar una familia tipo para pasar una semana de vacaciones en Monte Hermoso durante esta temporada estival varía entre 1.460.000 y 4.480.000 pesos.

Estos valores son el resultado de un sondeo que efectuó La Nueva. entre empresarios de los sectores inmobiliario, gastronómico y de servicios, entre otros, y que resulta un indicador de lo que podría llegar a gastar un grupo familiar en función de sus preferencias, gustos y presupuestos.

El valor más bajo (1.460.000 pesos) corresponde a una familia que se traslada a Monte Hermoso desde no más de 100 kilómetros a la redonda, alquila por 100 mil pesos diarios y hace un fuerte control de sus consumos en gastronomía y servicios de playa.

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El precio más alto (4.480.000 pesos), en tanto, implica el alquiler de una propiedad moderna, bien ubicada y muy confortable, con pase diario a club de playa con piscina y carpas, y consumos diarios en restaurantes tanto en el momento del almuerzo como de la cena.

El alquiler

El primer gasto ineludible –y acaso el más relevante- es el alojamiento, un ítem en el que hay diferencias sustanciales en los valores, según las comodidades del inmueble y su cercanía respecto del centro y el mar.

Para una familia tipo, las opciones más ofrecidas son los departamentos, casas, dúplex y cabañas. Los valores –que han aumentado entre un 25% y 30% respecto del verano pasado- en su mayor parte fluctúan entre los 100.000 y 250.000 pesos por noche.

“Por menos de 100 a 120 mil pesos (diarios) no se alquila nada”, sentenció días atrás el empresario inmobiliario Daniel Luis. Ese es el precio diario para una familia tipo –dijo a medios locales- de cualquier propiedad que tenga el equipamiento y los servicios mínimos que pide la mayoría de los turistas.

Por supuesto que hay alojamientos por menos, pero es muy poco lo que hay en esos precios en el mercado local.

Otra empresaria del sector, Bárbara de Amonarraiz –quien administra una página de alquileres en Facebook con 52 mil miembros- dijo a medios locales que “hay un amplio abanico de tarifas para todos los bolsillos, a cinco, siete o 10 cuadras de la playa”.

“Con un precio un 30% superior al del verano pasado, el rango va de 110.000 a 260.000 pesos por noche”, indicó.

En el mismo sentido se expresó el empresario Javier Semillán, quien dijo al sitio www.noticiasmontehermoso.com.ar que las casas y departamentos de dos dormitorios “parten de los 130 o 140 mil pesos diarios”, mientras que los de un dormitorio se pueden conseguir por 110 mil diarios.

Los valores hacia arriba pueden llegar a picos de 400 mil pesos diarios, pero se trata, en su mayor parte, de departamentos grandes y de calidad premium, ubicados frente al mar o en complejos de cabañas en barrios exclusivos, algunos de ellos con acceso (incluido en la tarifa diaria) a clubes de playa y piscinas.

Dentro del rango de precios con mayor cantidad de propiedades, se puede encontrar un departamento moderno, a una cuadra del mar y 8 del centro, por 240 mil pesos diarios en enero. Cuenta con dos dormitorios, baño, parrilla, aire acondicionado, Smart TV, cochera con portón eléctrico y un detalle importante: piscina en el segundo piso del edificio.

Otro departamento muy confortable, ubicado a una cuadra de la playa y a una del centro, se alquila por 220 mil pesos diarios. Se trata de una propiedad con 3 habitaciones, todas con sommiers (5 en total), dos baños completos, cochera, wifi, Smart TV, aire acondicionado, balcón y parrilla.

El mismo valor se pide por un departamento de un dormitorio ubicado en avenida Argentina al 200. Posee heladera con freezer, lavarropas automático, aire acondicionado, cochera en estacionamiento, wifi, Smart TV y servicio de blanco, así como balcón con parrilla.

En redes sociales también se puede encontrar un dúplex ubicado en Monte Hermoso del Este, a cinco cuadras de la playa y del centro, por 160 mil pesos diarios. Cuenta con dos habitaciones, dos baños, aire acondiconado, wifi, Smart TV, heladera con freezer y patio con parrilla individual.

En un edificio del centro, un departamento de un dormitorio (para 2 a 4 personas) ubicado a tres cuadras de la playa y a dos de las peatonales, aunque sin cochera, se alquila por 150 mil a 230 mil pesos diarios.

Entre las opciones más económicas aparece una propiedad sobre avenida Bahía Blanca, a una cuadra del centro y tres del mar, cuyos dueños promocionan en redes sociales a 80 mil pesos diarios. Cuenta con una habitación y, en el living, un sillón-cama de dos plazas. Ofrece aire acondicionado, wifi y Smart TV.

Un complejo de cabañas para 4 a 6 personas, ubicado en el balneario Sauce Grande, contempla tarifas que van desde los 80 mil a 120 mil pesos diarios. Las unidades cuentan con heladera con freezer, wifi, parrilla y deck propio, y se entrega la ropa de blanco.

En la web Airbnb –referencia en alquileres particulares- los valores de alquiler parten desde casi 800 dólares por semana en enero.

Un departamento en la peatonal Dufaur, a una cuadra y media del mar, con dos habitaciones, se alquila por 772 dólares la semana (unos 190.000 pesos por noche).

Otra opción es un dúplex en Monte Hermoso del Este, a 300 metros del mar y 200 del centro, con capacidad para hasta 6 personas. En este caso el costo es de 1.130 dólares (casi 280 mil pesos diarios).

En el otro extremo –en materia de precios- aparece un hermoso departamento céntrico con vista al mar desde un amplio balcón, ubicado a 20 metros de la playa y a tres cuadras del centro. Posee capacidad máxima para siete personas, aire acondicionado, wifi, Smart TV e incluso sombrilla y reposeras de playa.

Su precio por seis noches es de 1.581 dólares (casi 390 mil pesos diarios).

Carpas y sombrillas

La comodidad en la playa, donde los turistas suelen pasar largas horas, es otro aspecto a considerar. Un especialista en este sentido es Roberto Maceira, dueño del Complejo del Sol, quien resaltó que las tarifas de este año en el sector de carpas sólo fueron ajustadas por inflación.

“En nuestro caso, eso nos dio un valor de 13 mil pesos diarios por persona para acceder al complejo, donde se puede disfrutar la piscina, hacer uso de los sanitarios y servicios como wifi, y hacer distintas actividades. En el caso de las carpas, cuestan 80 mil pesos diarios para hasta 6 personas, lo que también incluye el pase a la piscina”, indicó.

Esto arroja un gasto por semana, por el alquiler de una carpa para un grupo familiar, de 480 mil pesos.

El empresario aclaró que estos precios están sujetos a descuentos según los acuerdos que se hacen con billeteras virtuales o entidades bancarias.

“Y también tenemos convenios con algunos complejos de cabañas, que incluyen en sus precios el acceso a la piscina y las carpas”, señaló Maceira.

Otra opción es recurrir a la compra de la sombrilla y las reposeras propias, lo que puede costar entre 260 mil y 520 mil pesos.

El costo de las primeras varía entre 60 mil y 120 mil pesos –de aluminio, reforzadas y con un diámetro de dos metros-, mientras que las reposeras de aluminio se consiguen por 50 mil a 100 mil pesos.

Gastronomía

En el rubro gastronómico aparece la mayor cantidad de opciones dependiendo, en primer lugar, del número de veces que el grupo familiar coma afuera o cocine dentro del alojamiento elegido. La segunda variable es el consumo de alimentos en la playa, como churros, facturas y choclos, entre otros.

“Una milanesa con papas fritas o una pasta con crema rondan los 20 mil pesos. Si a eso se le agrega una gaseosa, el costo por persona ronda los 25 mil pesos”, refirió a La Nueva. el empresario gastronómico David Quintana.

“Algo más elaborado, como un lomo a la pimienta, cuesta alrededor de 38 mil pesos, y una parrillada para dos personas anda en 58 mil pesos”, añadió.

Con el menú más económico, el costo por grupo familiar puede rondar los 100 mil pesos. Con el más caro, si se suma alguna bebida alcohólica, entrada y postre, la factura final puede superar los 250 mil pesos. “Y más también”, aclara Quintana.

En un parador playero, una porción de rabas cuesta 21 mil pesos y una de papas fritas va de los 7 mil a los 14 mil, según el negocio. Los platos con guarnición –desde lenguado hasta bondiola de cerdo- van desde los 14 mil pesos hasta los 25 mil.

Una hamburguesa con papas cuesta entre 15 y 20 mil pesos (sin bebida), y un plato de pastas, con alguna salsa a elección, va de 15 mil a 23 mil pesos.

Una ensalada completa puede costar unos 11 mil pesos y una más elaborada –con camarones, por ejemplo- ronda los 18 mil.

En un conocido restaurant de tradición alemana, un entrecot a la pimienta sale 36.900 pesos, y un lomo al champiñón sale 36.500 pesos. En tanto, una milanesa de ternera sale por 11.500 pesos, y una de pollo ronda los 10.500.

En ese mismo lugar, una picada de mariscos para dos se ofrece a 74.900 pesos, y una cazuela de mariscos está en casi 34.000 pesos. Los platos con salmón rosado no bajan de 37.500 pesos.

En otro conocido restaurante, una parrillada de mariscos (para dos o tres comensales) sale 89.900 pesos, y un matambre tiernizado cuesta 33.900 pesos. Los postres van de 8.900 a 10.000 pesos.

Las pizzas de una conocida esquina céntrica van desde los 13.000 a 27.000 pesos, y la docena de empanadas ronda los 25.000 a 30.000 pesos.

A los efectos de este análisis, se podrían considerar tres niveles de consumo: uno gasolero, otro intermedio y un tercero de gasto más elevado.

El primero implicaría cocinar todos los días y salir a comer afuera sólo un par de veces, además de no consumir más que dos docenas de churros (o su equivalente) en la semana; el nivel intermedio, cocinar en casa sólo el almuerzo y cenar siempre fuera, consumiendo cuatro veces churros; y el más gastador, almorzar y cenar fuera, con un consumo diario de churros u otras opciones.

En el caso de cocinar y comer en el alojamiento –o bien llevar la vianda a la playa-, las opciones son casi infinitas, aunque a los efectos del cálculo se considerará un presupuesto de 50 mil a 60 mil pesos diarios. Esto arroja un total de 350 mil a 420 mil pesos. Si se suman dos docenas de churros como gasto adicional (10 mil pesos cada una) y un par de salidas económicas (de 80 a 100 mil pesos), el total arroja entre 450.000 y 540.000 pesos.

En el nivel intermedio, el gasto de cocinar y almorzar en casa se sitúa entre 175 mil y 210 mil pesos. A esto hay que sumarle las cenas afuera (por 100 a 150 mil pesos cada una) y cuatro docenas de churros (40 mil pesos), lo que da un total de 915.000 a 1.300.000 pesos.

El cuanto al nivel más gastador, se partirá de un gasto promedio de 100 mil pesos por almuerzo y de 150 mil a 250 mil pesos por cena. Esto, más una docena de churros diarios –o un producto similar de la gastronomía playera- arroja un total de 1.800.000 a 2.520.000 pesos.

El viaje

El combustible es otro gasto a considerar. Aquí las opciones contemplan tres factores: tipo de producto (GNC, gasoil o nafta), consumo del vehículo y distancia a recorrer.

Con GNC, a un gasto promedio de 13 metros cúbicos cada 100 kilómetros, hacer el trayecto Bahía Blanca-Monte Hermoso, ida y vuelta, cuesta 22.364 pesos.

Desde unos 200 kilómetros a la redonda, esa cifra trepa a algo más de 42.600 pesos y, desde 300 kilómetros, casi 64 mil pesos. Para trayectos más largos (800 a 1.000 kilómetros), el costo en GNC varía entre 170.600 y 213.200 pesos.

Otra opción son los vehículos gasoleros. Con uno que consuma 9 litros cada 100 kilómetros, el viaje Bahía-Monte y viceversa ronda los 33.119 pesos. Ya con un consumo de 12 litros, la cifra trepa a 44.158.

A una distancia de 200 kilómetros, los costos totales -ida y vuelta- van de 63.200 a 84.200 pesos; si es de 300, de 94.700 a 126.300; y, si ya se trata de una distancia larga (1.000 kilómetros), la cifra final va de 315.700 a 421.000.

En el caso de vehículos que utilicen nafta súper y no consuman más de 8 litros cada 100 kilómetros, el viaje Bahía-Monte, ida y vuelta, ronda los 28.516 pesos.

Para una distancia de 200 kilómetros entre centro emisor y destino, el valor ya trepa a 54.400; a 300 kilómetros, algo más de 81.500; y, ya de 1.000 kilómetros; supera los 271.800 pesos.

Con un consumo mayor -12 litros de nafta cada 100 kilómetros- el viaje Bahía-Monte y viceversa supera los 42.700 pesos.

Si es más lejos (200 kilómetros de distancia entre un punto y otro), el gasto ronda los 81.600 pesos. A 300 kilómetros, ya se supera los 122.300 pesos y, en el caso de 1.000 kilómetros, el presupuesto para nafta ronda los 408.000 pesos.

Con nafta Premium, a todos estos valores testigo hay que sumarles entre un 15% y 22%.

Otro dato importante: aquí no se tienen en cuenta los consumos dentro de Monte Hermoso. Pueden ser insignificantes para quienes alquilen cerca del centro y la playa y durante la semana se movilicen a pie; o muy relevantes, para aquellos que recorran largas distancias en su vehículo, ya sea para pasear o disfrutar de diferentes atractivos (como excursiones por la playa a la Desembocadura, en el este, o visitas al Complejo Americano, en la zona oeste).