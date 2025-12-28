Preocupación por la salud de una ex Gran Hermano

La salud de Silvina Scheffler, exparticipante de Gran Hermano y expareja de Nito Artaza, generó preocupación en los últimos días luego de que se conociera que estuvo internada en terapia intensiva por leptospirosis.

La ex “hermanita” permaneció cinco días en cuidados intensivos tras haber sido diagnosticada con esta enfermedad infecciosa, cuyo número de casos viene en aumento en el país.

Por otra pare, su ex pareja, Nito Artazam hizo unas declaraciones al respecto y confirmó la situación, además de brindar detallessobre su evolución. “Estuvo muy mal, con mucha fiebre y dolores en todo el cuerpo. Al principio pensaban que era dengue, pero hace dos días confirmaron la leptospirosis. Pasó Navidad internada, fue un susto grande”, relató.

Según anunció Artaza, Scheffler ya fue trasladada a una sala intermedia, no tiene fiebre y se encuentra animada. “Ahora que saben cuál es el virus, la están tratando bien y está evolucionando”, aseguró.

Sobre el posible origen del contagio, Artaza señaló que no está claro, aunque mencionó que Silvina había estado recientemente en el campo visitando a sus padres.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica transmitida por el contacto con agua o suelos contaminados con orina de animales infectados, como roedores, ganado o mascotas. En lo que va del año, el Ministerio de Salud reportó un aumento de casos, especialmente en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y confirmó varias muertes en la región centro del país, lo que refuerza la importancia de la detección y el tratamiento temprano.