NBA: pelea, golpes y expulsiones entre Pelicans y Suns

La NBA volvió a quedar en el centro de la polémica tras una brutal pelea entre José Alvarado (New Orleans Pelicans) y Mark Williams (Phoenix Suns), cuyo saldo fue de ambos jugadores expulsados.

Sucedió en un partido disputado anoche por otra jornada de la fase regular de la liga estadounidense, en Nueva Orleans, correspondiente a la Conferencia Oeste.

El incidente se produjo a poco más de dos minutos del cierre del tercer cuarto, en un duelo que terminó 123-114 a favor de los Suns, que vencieron dos veces seguidas en territorio rival.

Se observa que en el inicio de un ataque de los Suns, Williams se para contener con un bloqueo a Alvarado. El base, de 1m83, exagera el contacto y reclama al árbitro, como pidiendo infracción. Al no ser atendido su reclamo, arremete contra el interno de los Suns, que mide 2m13.

La tensión escaló de inmediato: hubo gritos, empujones y piñas al aire, aunque uno de los golpes de Alvarado impactó de lleno en la humanidad del pívot, generando un revuelo inmediato en la cancha.

Los Pelicans cierran las posiciones del Oeste (15º) con 8 victorias y 25 derrotas, mientras que los Suns marchan 7º (18/13).