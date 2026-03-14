Detuvieron a dos jóvenes por robar un coche en Grunbein

Los implicados fueron trasladados a la Comisaría Cuarta

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo este sábado a dos jóvenes que habían ingresado a robar en un quiosco en calle La Rioja al 5600 de Grunbein.

Luego de un llamado al 911, los oficiales se acercaron al lugar y mediante un operativo de rastrillaje, aprehendieron en la intersección de Lola Mora y Rafael Obligado a Jonatan Alexis Alfredo de 21 años de edad y Sebastián Alberto Camargo (19). En su poder se recuperó parte de la mercadería sustraída.

Según lo indicado por fuentes oficiales, tres hombres ingresaron tras barretear la puerta de acceso y sustrajeron un televisor Philips de 43 pulgadas, una garrafa de 10 kilos, dinero en efectivo y mercadería, entre ellos cigarrillos de distintas marcas, encendedores y chicles.

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Interviene la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Los detenidos quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda.