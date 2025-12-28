Bridgerton: salió el trailer de la cuarta temporada de la serie

El tráiler oficial de la cuarta temporada de Bridgerton ya fue lanzado y anticipa una nueva historia de amor centrada en Benedict Bridgerton y Sophie Baek,una misteriosa mujer conocida como la Dama de Plata.

La próxima entrega de la exitosa serie de Netflix estará inspirada en An Offer From a Gentleman, el tercer libro de la saga escrita por Julia Quinn, y propone una versión renovada e inspirada en la clásica historia de la Cenicienta.

En las primeras imágenes, Penelope Featherington (Nicola Coughlan), ya revelada como la mente detrás de Lady Whistledown, comparte con la reina Charlotte (Golda Rosheuvel) su lectura de los rumores que circulan en la alta sociedad. Entre ellos, se destaca la preocupación de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) por ver a su hijo Benedict finalmente comprometido, expectativa que deposita en un fastuoso baile de máscaras.

Es allí donde irrumpe en la historia Sophie, una soñadora empleada del servicio doméstico que quiere vivir su propio momento de cuento de hadas al asistir al evento con una identidad falsa. El encuentro con Benedict es inmediato y los funde en un momento romántico que es interrumpido violentamente por el reloj que suena las doce campanadas. La joven sale corriendo del lugar, al igual que la historia de la Cenicienta. En este oportunidad, no se pierde un zapato de cristal, sino un delicado guante.

Sin embargo, la autora hizo declaraciones sobre este nuevo personaje que ingresa al universo Bridgerton y dejó en claro que no busca mostrar el estereotipo de una mujer indefensa que es rescatada por su “príncipe azul”, y la definió como “una mujer con experiencia, astuta que se adelanta a los eventos”.

La cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes, la primera llegará a Netflix el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero, prometiendo una de las historias más esperadas de la serie. (NA)