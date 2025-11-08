Ventana internacional: Italia, dirigida por Gonzalo Quesada, le ganó a Australia

Brazos en alto para el australiano Monty Ioane, autor de uno de los tries de Italia frente a su país. Foto: @SkySports.

La victoria de Italia ante Australia por 26 a 19 en la ciudad italiana de Udine fue la nota destacada en la segunda jornada en la ventana de rugby de noviembre, también conocida como Nation Series.

El equipo dirigido por el argentino Felipe Contepomi logró así su segundo éxito consecutivo ante los Wallabies, conseguido este sábado con tries de sello australiano ya que apoyaron los nacionalizados Louis Lynagh (nacido en Italia pero hijo del histórico apertura australiano Michael Lynagh) y Monty Ioane (nacido en Melbourne). Fue clave también la pegada del apertura Paolo Garbisi, autor de 4 penales y 2 conversiones.

El también argentino Ignacio Brex se despeñó como capitán de Italia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para los Wallabies, que estuvieron un par de veces en ventaja, hubo tries de Matt Faessler (20m), Angus Bell (31m) y Carter Gordon (50m), convertidos por Andrew Kellaway.

Resultado de impacto tanto para Italia como también para el futuro de Argentina en el ranking de World Rugby de cara al sorteo del Mundial 2027.

Derrota de Escocia

Escocia, rival de Los Pumas el próximo domingo 16 del corriente, perdió este sábado ante los All Blacks por 25-17 en Murrayfield (Edimburgo).

Allí los neocelandeses hicieron la diferencia con un buen primer tiempo que ganaron 17-0.

Los tries del ganador fueron de Cam Roigard (2m), Will Jordan (39m) y Damian McKenzie (73m), mientras que Beauden Barrett aportó un penal y dos conversiones y Damian McKenzie un penal.

Los locales recortaron con tries de Ewan Ashman (45m) y Kyle Steyn (50m) más un penal y 2 conversiones de Finn Russell.

Ganó Inglaterra

Después de un primer tiempo parejo Inglaterra abrió el partido ante Fiji en el complemento, al que venció 38-18 en en el Allianz Stadium (Twickenham) de Londres.

El XV de la Rosa, que se quedó con la primera parte 14-13, contó con tries de Luke Cowan-Dickie (5m), Immanuel Feyi-Waboso (37m), Ellis Genge (48m), Jamie George (59m), Henry Arundell (68m) y Maro Itoje (73m). Además, Fin Smith metió 4 conversiones.

Fiji tuvo tries de Tevita Ikanivere (9m y 51m) y Caleb Muntz (21m) más una conversión de Muntz.

Triunfo Springbok

En el partido que cerró la jornada Sudáfrica le ganó de visitante a Francia por 32-17 en el Stade de France de París.

Allí los locales comenzaron mejor con tries de Damian Penaud (3m y 26m.) para irse al entretiempo en ventaja 14-13. Pero los Springboks sacaron a relucir su chapa y lo ganaron con tres tries en los últimos 15 minutos: Andre Esterhuizen (64m), Grant Williams (70m) y Sacha Feinberg-Mngomezulu (76m).

El magistral apertura Feinberg-Mngomezulu también acertó a los palos 3 conversiones y 2 penales.

Irlanda, sin problemas

La jornada abrió con la goleada de Irlanda a Japón por 41-10 en el estadio Aviva de Dublín.

Allí el XV del Trébol se impuso con tries de Jack Crowley (19m), Nick Timoney (29m), Andrew Porter (47m), Gus McCarthy (66m), Paddy McCarthy (71m) y Tommy O'Brien (75m.). Japón sumó un try vía Kenji Sato (36m).

Perdió Brasil

Este sábado comenzó el repechaje final por la última plaza al Mundial de Australia 2027.

Brasil cayó ante Samoa por 48-12, mientras que en el otro partido Bélgica superó a Namibia por 22-15.

La segunda fecha va el próximo jueves 13 con Bélgica-Brasil y Namibia-Samoa.