Bahía Blanca | Sabado, 08 de noviembre

19.6°

Bahía Blanca | Sabado, 08 de noviembre

19.6°

Bahía Blanca | Sabado, 08 de noviembre

19.6°
Fórmula 1.

Desde todas las cámaras, así fue el choque de Franco Colapinto en Interlagos

El argentino sufrió un accidente en la séptima vuelta de la carrera sprint y debió abandonar la competencia.

Franco Colapinto sufrió un fuerte accidente que lo obligó a abandonar la carrera sprint, que se corrió esta mañana en Interlagos, en la continuidad del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

El argentino se despistó en la "S" de Senna, donde previamente también perdieron el control de su monoplaza Oscar Piastri (MacLaren) y Nico Hulkenberg (Sauber), aunque este último pudo volver a girar.

Noticias Relacionadas

Como consecuencia de estos accidentes, la carrera estuvo detenida durante varios minutos.

Así fue el accidente de Franco:

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Deportes.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE