Desde todas las cámaras, así fue el choque de Franco Colapinto en Interlagos

Franco Colapinto sufrió un fuerte accidente que lo obligó a abandonar la carrera sprint, que se corrió esta mañana en Interlagos, en la continuidad del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

El argentino se despistó en la "S" de Senna, donde previamente también perdieron el control de su monoplaza Oscar Piastri (MacLaren) y Nico Hulkenberg (Sauber), aunque este último pudo volver a girar.

Como consecuencia de estos accidentes, la carrera estuvo detenida durante varios minutos.

Así fue el accidente de Franco: