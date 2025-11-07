Suspendieron la audiencia del juicio político a Makintach por falta de luz en el anexo del Senado bonaerense

Se suspendió la segunda audiencia del jury a la jueza Julieta Makintach por falta de luz en el anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires, adonde tiene lugar el proceso.

Estaba previsto este viernes la declaración de los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tommaso, compañeros de Makintach del Tribunal Criminal Nº 3, pero debió ser postergada para el lunes.

Makintach está acusada de haber grabado sin autorización el documental Justicia Divina, mientras presidía el tribunal que debía juzgar a los ocho imputados por la muerte de Diego Maradona.

“Viví un escarnio mediático de cosas que no son reales”, aseguró la jueza el jueves, cuando quiso declarar de manera espontánea. Enseguida, reconoció: “Entiendo que el daño que ocasioné es tremendo”.

“Me vieron entrando un domingo a grabar, ¿y nadie sabía nada? Si me decían o me advertían que estaba haciendo algo malo, lo hubiera frenado antes”, agregó.

El jury se desarrolla en el anexo de la Cámara de Senadores bonaerense. Está integrado por los abogados Agustín Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco, María Victoria Lorences y Fabián Ramón González; los senadores Ariel Martínez Bordaisco y Sergio Raúl Vargas; y los diputados Guillermo Ricardo Castello, Abigail Gabriela Gómez y Maite Milagros Alvado.

La acusación está encabezada por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, acompañada por los abogados coadyuvantes Gastón Marano y Néstor Sagués, mientras que la defensa de la magistrada está a cargo de Darío Saldaño.

Makintach podría ser destituida de manera definitiva si el tribunal considera probadas las acusaciones. Se le atribuye haber promovido y participado en la filmación de un documental sobre el juicio de Maradona sin autorización judicial y con la promesa de obtener beneficios económicos directos o indirectos.

Además del proceso político, enfrenta una causa penal paralela en la que está imputada por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

En ese expediente también fueron imputados José María Arnal Ponti, dueño de la productora Ladoblea S.A.; el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio y María Lía Vidal, alias “la negra”, amiga de la jueza y presunta autora de la idea original del proyecto audiovisual.

El jurado deberá decidir en los próximos días si destituye o absuelve a la jueza. Si pierde su cargo, el proceso penal continuará; si es absuelta, la causa se archivará. Por el momento, Makintach sigue suspendida y percibe solo el 40% de su sueldo. (TN)