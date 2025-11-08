Tortas, cantos y chacarera este domingo, en el Museo del Puerto

Vuelve la Peña Amaneceres de América a la Cocina con una mesa con torta manilla, chajá, tartas frutales y muchas más cosas ricas.

Grupos de todas las edades bailan zamba, gato y chacarera, ¡y también invitan a bailar! Además asistirá el Coro Municipal de Niños de Bahía Blanca a cantar entre las mesas. Por supuesto no va a faltar el chocolate más rico del mundo de la Asociación Amigas.

Museo del Puerto de Ingeniero White, Guillermo Torres y Cárrega.