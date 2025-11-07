Bahía Blanca | Viernes, 07 de noviembre

Economía y finanzas.

La actividad industrial sigue sin recuperarse: nuevas caídas en septiembre

Según el INDEC, hubo un descenso del 0,7% interanual y una baja del 0,1% intermensual. 

El INDEC difundió el informe sobre actividad industrial en el que se observa una caída interanual del 0,7% de septiembre 2024 a septiembre 2025. Además, se advierte una baja del 0,1% en comparación a agosto, por ende, la industria cayó 3,6% en los últimos cuatro meses

Según se desprende del informe, el sector más afectado fue textiles, prendas de vestir, cuero y calzado que tuvo la caída mas pronunciada con un 15,9% interanual. 

Si tomamos los últimos meses, desde mayo 2025, la caída de la industria textil es de de un estrepitoso 22,4%. La baja demanda y las importaciones indiscriminadas afectan, no solo al sector textil, sino también a otras industrias en el mismo periodo.

Los ejemplos que se adaptan a este planteo son la actividad automotriz, que cayó un 14,8%; productos de caucho y plástico, un 13,3%; e industrias metálicas básicas, que bajaron un 10,4%.

Solo 4 de las 16 actividades que se desprenden del índice tuvieron un crecimiento de mayo a septiembre: la refinación de petróleo subió 17,2%, otros equipos, aparatos e instrumentos aumentaron su producción un 10%, maquinaria y equipo un 2,2% y muebles, colchones y otras industrias manufactureras crecieron un 1,9%.

Los números son claros y es evidente que la actividad industrial está en retroceso constante desde la aplicación de políticas de apertura comercial y superávit fiscal. Esto afecta directamente a la industria nacional que, en definitiva, voltea a las pymes y los consumidores con esta caída. (con información de C5N)

