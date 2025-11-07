Robo de motos en el centro: allanamientos con resultado positivo

Un joven de 19 años aprehendido y el secuestro de tres vehículos, entre otros elementos de prueba, fue el resultado de tres allanamientos que realizó personal de la comisaría Segunda, con la colaboración del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

Se trata de una investigación que busca esclarecer el robo de motos en la zona céntrica de nuestra ciudad.

El acusado de robo de motovehículo, encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal fue identificado como Juan Vázquez (19).

Los allanamientos, ordenados por el Juzgado de Garantías en turno, tuvieron lugar en viviendas de la calle Holdich al 2.500, Paunero al 2.800 y Teniente Farías al 2.500.

En este último domicilio se secuestró una moto Honda Tornado, de 300cc., la cual tenía pedido de secuestro activo, del 8 de octubre pasado, cuando fue sustraída en la avenida Alem al 4.000, en perjuicio de un joven.

También incautaron cachas plásticas que estaban siendo pintadas para ocultar su origen, además de dos motos, una Rouser 150 y otra 110, que tenían documentación irregular y numeraciones registrales adulteradas.

Vásquez, según se informó desde la seccional Segunda, cuenta con amplios antecedentes.