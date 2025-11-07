A las 10.43, Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto para 2026

En medio de un juego con los números que incrementó la expectativa, Alpine confirmó este viernes a las 10.43 la continuidad de Franco Colapinto en la escudería, para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

"@FranColapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulació", dice el mensaje de la escudería.

La noticia sólo restaba ser confirmada por el equipo, ya que era un secreto a voces.

El piloto de 22 años disputará así su tercera temporada (completa) en la máxima categoría del automovilismo mundial y continuará compartiendo equipo con el francés Pierre Gasly.

Recordamos que Colapinto llegó a la F1 en la temporada 2024 de la mano de Williams, equipo que para la semana del Gran Premio de Italia decidió reemplazar con efecto inmediato a Logan Sargeant por el bonaerense hasta el final de la temporada. Fue su debut en la Fórmula 1 (finalizó 12º) y marcó el regreso de un piloto argentino a la categoría 23 años después.

Prueba en Brasil

En minutos, a las 11.30, Colapinto y Gasly iniciarán las pruebas libres de cara al Gran Premio de Brasil, que se largará en le circuito de Interlagos este domingo a las 14.

El Gran Premio de Brasil será una cita especial para el argentino, que correrá con el respaldo de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos y con la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.

El argentino todavía no logró sumar puntos este año, pero el jefe del equipo, el italiano Flavio Briatore, lo respaldó a lo largo de la temporada y su continuidad en la categoría reina demuestra que estuvo a la altura y superó a sus contrincantes directos por el segundo asiento en Alpine, que eran el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan.

Repaso al 2025

La temporada vigente para Colapinto comenzó a partir de la séptima fecha y de manera accidentada en el GP de Emilia-Romaña, donde chocó en la clasificación, para luego terminar 16° en la carrera.

Luego llegó el GP de Mónaco, en el que tuvo actuaciones flojísimas durante las prácticas libres y en la clasificación, aunque en la carrera mejoró mucho y gracias a una buena estrategia pudo escalar hasta el decimotercer lugar.

Más tarde llegaron los Grandes Premios de España, Canadá y Austria, en los que cruzó la bandera a cuadros 15°, 13° y 15°, respectivamente.

Uno de los episodios más tristes en la temporada del argentino se dio en el GP de Gran Bretaña, ya que no pudo largar en la carrera por problemas en la caja de cambios, probablemente producto del accidente que había tenido en la clasificación.

A partir de allí se comenzó a notar mucho la diferencia entre el resto de los monoplazas y el Alpine, que es por amplia diferencia el peor auto de la parrilla. En las últimas ocho carreras, el argentino finalizó entre los últimos cinco en siete de ellas, aunque igualó mucho el nivel de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien últimamente sufre mucho para terminar por delante suyo.

La mejor carrera del argentino esta temporada se dio en el GP de Países Bajos, donde terminó undécimo y a solo una posición de la zona de puntos. Durante dicho Gran premio se dio una situación polémica en el final, ya que Alpine tardó mucho en darle la orden a Gasly para que deje pasar a Colapinto, quien venía con neumáticos nuevos y mucho mejor ritmo, impidiendo de esta manera que el pilarense terminara entre los diez primeros.