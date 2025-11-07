En vivo: Franco Colapinto inició las pruebas libres en Interlagos

Con los ecos por la confirmación de la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026, comenzaron en Interlagos las pruebas libres para el Gran Premio de Brasil.

Esta carrera se correrá mañana desde las 14 (hora de nuestro país).

Este mismo viernes se correrá también la clasificación para la carrera sprint, a las 15.30.

Mañana va la carrera sprint a las 11 (esta carrera otorga puntos) y posteriormente la clasificación desde las 15.

Esta es la cronología de las pruebas en el circuito brasileño:

12.19. Colapinto y Gasly vuelven a boxes a 16m. para que concluyan las pruebas libres.

12.07. Colapinto nuevamente en pista, manteniendo cubiertas duras.

11.52. Los pilotos comienzan a volver a boxes tras los primeros giros, incluido Franco Colapinto (Alpine) que cerró 19º.

11.46. Colapinto bajó al 18º, mientras que su compañero Pierre Gasly se ubica 10º.

11.45. Hasta el momento Lando Norris (Mercedes) hizo el mejor tiempo de vuelta con 1m11s/861.

11.44. Transcurridos 8 minutos Colapinto se ubicó 10º y después bajó al 15º, en una clasificación que va variando

11.36. Ya gira Franco Copalinto en Interlagos, con neumáticos duros.