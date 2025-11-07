Rompió el parabrisas de un coche y fue detenido

Personal del Comando de Patrullas detuvo anoche a un joven que había protagonizado una discusión con vecinos y terminó rompiendo el parabrisas de uno de los coches de los allí presentes.

Con el trabajo de las fuerzas policiales presentes en el lugar, lograron aprehender a Luis Hugo Santino Martínez, de 19 años de edad, por el delito de Daño, al haber roto el vidrio frontal de un Ford Fiesta con una piedra.

Fuentes oficiales señalaron que el vehículo pertenece a José Ibacache, de 65 años.

El joven fue trasladado a la comisaría Cuarta e interviene la UFIJ Nº 15.