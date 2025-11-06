Primera: se definieron los ocho que jugarán por el campeonato y los cuatro de abajo
Estudiantes fue el último pasajero entre los de arriba y subió al séptimo puesto.
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
(NOTICIA EN DESARROLLO)
Con victorias de Napostá, Olimpo, Pueyrredón, Estudiantes, Liniers y 9 de Julio, se completó esta noche la fase regular del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.
El albo derrotó a Pacífico, por 79 a 72; Liniers le ganó a Estrella, 77 a 70; 9 de Julio dio la nota bajando al puntero Villa Mitre, 83 a 80; Napostá venció a Leandro N. Alem, 88 a 76; Pueyrredón se impuso a Bahiense del Norte, 64 a 51, mientras que Olimpo pasó cómodamente a San Lorenzo, 71 a 47, con la curiosidad de terminar el segundo cuarto 22 a 0.
De esta manera, Estudiantes fue el último pasajero a los playoffs para jugar por el campeonato, mientras que Estrella cayó a jugar por la permanencia.
Las series de cuartos de final, al mejor de tres, comenzarán el próximo lunes, con Villa Mitre (1º)-L.N. Alem (8º), Napostá (2º)-Estudiantes (7º), Olimpo (3º)-Pueyrredón (6º) y Pacífico (4º)-Bahiense (5º).
Mientras que una de las series por la permanencia la disputarán Estrella (9º)-Liniers (10º): el ganador mantendrá la categoría y el perdedor jugará una promoción con el tercer mejor ubicado de Segunda.
Y en la otra cruzarán 9 de Julio (11º)-San Lorenzo (12º). El perdedor descenderá directamente y el ganador jugará una promoción con el segundo mejor del ascenso.
Estudiantes 79, Pacífico 72
Estudiantes maquilló con el ingreso a playoffs por el campeonato, un pobre segundo tramo de torneo, tras vencer a Pacífico, por 79 a 72.
En el albo, el goleador resultó Jorge García, con 20 puntos (1-6 en triples, 6-6 en dobles y 6-7 en simples), más 5 rebotes.
Pedro Santiago, por su parte, terminó con 12 unidades (6-6 en dobles) y Jerónimo Mitorire sumó 14 puntos y 8 rebotes.
Estudiantes (79): J. Rodríguez (3), S. Ranieri (7), L. Delgado (6), P. Santiago (12), J. García (20), fi; M. Martínez (12), J. Mitoire (14), J. Belleggia (5) y R. Aguirre. DT: Ariel Ugolini.
Pacífico (72): B. Salvatori (5), J.C. Redivo (15), V. Cortés (14), S. Loos (2), T. Sagarzazu (6), fi; M. Boccatonda (9), I. Errazu (2), Genaro Pisani (15), M. Padilla y Gino Pisani (4). DT: Mauro Richotti.
Cuartos: Estudiantes, 12-10; 33-25 y 62-50.
Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Sam Inglera.
Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).
Estrella 70, Liniers 77
Estrella (70): T. Peña (2), F. Herrera (20), S. Quiroga (9), L. Silva (12), N. Cámara (7), fi; M. Specogna (4), B. Pérez, G. Oyarzo (13) y J. Kucan (3) DT: Walter Romerniszyn.
Liniers (77): S. Gattari (14), O. Cancellarich (22), B. Olivera (11), A. Agulló (8), F. Ferrari (10), fi; A. García (11), T. Del Sol (1), J. Marinsalta, G. Groppa y F. Lanaro. DT: Mauricio Vago.
Cuartos: Estrella, 12-16; 23-34 y 43-56.
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.
Cancha: Luis Álvarez (Estrella).
Napostá 88, L.N. Alem 76
Napostá (88): T. Bruni (13), S. Vasconcelo (10), G. Muzi (12), J. Larrandart (11), G. Torres (6), fi; L. Alemañy, N. Quiroga (16), N. Sánchez (3), N. Amaya (2), S. Suárez (6), E. Roth (9) y F. Bostal. DT: Fabricio Piccinini.
L.N. Alem (76): F. Pallotti (10), M. Zalguizuri (2), V. Di Chiara (4), I. Formiga (11), H. Wilkerson (19), fi; J. Wentland (8), T. Gómez Lepez (5), T. Scolari (13) y M. Such (4). DT: Franco Maceratesi.
Cuartos: Napostá, 15-18; 40-36 y 67-58.
Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Joel Schernenco.
Cancha: Antonio Palma (Napostá).
San Lorenzo 47, Olimpo 71
San Lorenzo (47): M. Cenzual (11), A. Pena (7), L. Fernetich, N. Diez (5), J. Coria (8), fi; R. Gazulo (3), S. Seewald (7), J.M. Fuentes, R. Arce (2), M. Blanche (2), S. Calvo (2) y L Fortelli. DT: Sebastián Aleksoski.
Olimpo (71): S. Alimenti (14), A. Dottori (6), M. Diel (17), F. Ruesga (2), A. González (10), fi; A. Marroni (6), A. Solomon, B. López (5), A. Bodach (9), S. Kucan, F. Durando y A. Diel (2). DT: Juan Cruz Santini.
Cuartos: San Lorenzo, 11-22; 11-44 y 33-63.
Árbitros: Sebastián Giannino, Juan Gabriel Jaramillo y Ariel Di Marco.
Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).
Pueyrredón 64, Bahiense 51
Pueyrredón (64): A. Pan (4), L. Lucchetti (5), N. Renzi (16), G. Mallemaci (10), C. Balmaceda (17), fi; D. Carci (7), G. Gerhardt (2) y G. Sagasti (3). DT: Andrés Iannamico.
Bahiense del Norte (51): A. Lamonega (18), B. Lozano (2), E. Roberson (10), J.C. Hoya (1), F. Bonivardo (9), fi; J.P. Hollender (8), F. Ruggiero, A. Catalán (3), G. Di Stéfano, M. Udovich y E. Andino. DT: Alejandro Navallo.
Cuartos: Pueyrredón, 8-10; 26-26 y 46-40.
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Marcelo Gordillo.
Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).
Villa Mitre 80, 9 de Julio 83
Villa Mitre (80): F. Depaoli (15), A. Blanco (7), F. Amigo (5), S. Basualdo (1), R. Heinrich (15), fi; M. Iglesias (7), J. Lorca (18), J. Jasen (6), L. Gómez Lepez (4), L. Baeza, B. Iguacel (2) y N. Cappa. DT: Emiliano Menéndez.
9 de Julio (83): S. Ruesga (6), F. Goyanarte (5), L. Vecchi (13), C. Fraga (13), A. Almirón (4), fi; M Costa (12), S. Villegas (28), F. Anaya (2) y N. Mazza. DT: Julián Turcato.
Cuartos: Villa Mitre, 20-23; 42-49 y 59-66.
Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Alexia González (debutante).
Cancha: José Martínez (Villa Mitre).
Posiciones
Así terminaron la fase regular:
Po. Equipo Pts. (Arrastre)
1º) Villa Mitre, 29 puntos (9)
2º) Napostá, 28,5 (9,5)
3º) Olimpo, 28,5 (9,5)
4º) Pacífico, 27 (8)
5º) Bahiense, 26 (9)
6°) Pueyrredón, 25,5 (8,5)
7º) Estudiantes, 24,5 (9,5)
8º) L.N. Alem, 24 (8)
9º) Estrella, 22,5 (7,5)
10º) Liniers, 21,5 (7,5)
11º) 9 de Julio, 21 (7)
12º) San Lorenzo, 19 (6)