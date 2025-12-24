La Nochebuena de Independiente: De Pástena x3, lo que anotó Slonimsqui y ¿un Pollo de Primera?

La foto de la foto. Juani De Pástena festejó dos ascensos y un título de Primera en los últimos tres años. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Las bengalas teñían de violeta el Néstor Damiani, al mismo tiempo que descorchaban algunas botellas de champagne y se cubrían con espuma en aerosolo. En ese festejo quedó en claro que hubo mucha ilusión y confianza, estaban preparados para el ascenso.

Con un inolvidable final, Independiente le ganó la Promoción a 9 de Julio, 72-71, sellando la serie 3-2 y regresando a Primera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Uno que sólo pudo jugar el primer partido de la misma y se desgarró un gemelo en la última acción fue nada menos que Juan Pablo Morán.

"Lo sufrí un montón. Estaba para cerrarlo dos minutos antes, pero (Santiago) Ruesga metió un golazo; Fer (Bonino), por suerte, lo devolvió", dijo el Pollo, en referencia al final que sacó de la galera el viola.

"Era medio lo que planificó el Musu. No sé si fue muy elegante, pero era eso", puntualizó respecto de la última jugada, para un final de película.

"La verdad que el club se merece el ascenso. El crecimiento que tuvo todos estos años es fruto de un proceso. Y ahora -destacó- con la llegada de Mauro (Polla, coordinaro del básquet) se ha potenciado el club".

-¿Será la vuelta del Pollo Morán a Primera?

-No sé, no sé... Vamos a ver... Paso a paso, je.

Desde adentro, por tercer torneo consecutivo, Juan Ignacio De Pástena festejó una consagración: en 2023-24 el ascenso con Barracas, en 2024 el torneo de Primera con Villa Mitre y ahora el ascenso con Independiente: "Vengo bien", asumió.

Así y todo, destacó al compañero que tenía al lado y que se llevó una de las redes: Alen Ríos.

"Fue el mejor de la serie", destacó.

"De todas maneras -agregó- los últimos partidos el que respondió fue el equipo".

"Fue un año largo, tuvimos un parate de 40 días y personalmente me costó muchísimo. Pero acá estamos, volviendo a Primera. Lo vi bastante parecido al ascenso con Barracas. Este año tuvimos a varios que viajaron, partidos con tres o cuatro jugadores menos y bancamos", resaltó el Torito.

Ríos, por talla, en más de una oportunidad sacó ventana en la categoría.

"En los primeros cuatro partidos tuve buen desempeño, aprovechando ventaja por velocidad y fuerza. Hoy no me tocó, pero el equipo respondió", dijo Alen.

"Teníamos como objetivo ascender, desde mitad de año, que perdimos la final con Barrio Hospital. Ahora vamos a ver qué pasa en Primera, donde hay un nivel importante", admitió.

Uno que apareció en un momento complicado del partido fue Luciano Figueroa.

"Venía de un par de partidos con bajo goleo y hoy sabía que tenía que destaparme. Durante toda la serie vimos que se podía. Muchas veces por errores nuestros terminamos regalando partidos que podríamos haber ganado", reconoció Lucho.

El que hizo un trabajo silencioso fue Maximiliano Zonza.

"Los primeros partidos no me salieron mucho las cosas y hoy vine a dar todo, porque era el último juego. Gracias a Dios pude rebotear, meter doble y foul y ayudar al equipo. Sabía que le iban a llegar más a mis compañeros y ahí podía liberarme. Mi rol en el equipo fue un poco el juego sucio, y hoy cumplí, salvo en los libres, que se achicó el aro, je", comentó.

En la conducción, Martín Schmir tuvo un año de puro aprendizaje al lado de Juan Pablo Morán.

"Fue un año muy especial. Aprendí muchísimo al lado del Pollo. No está jugando, pero me ayuda desde afuera permanentemente. Agradecido a él y todo el equipo", apuntó Martín, quien se sacó un dedo después de un golpe.

Con una sonrisa dibujada y después de abrazarse y llorar en los hombros de su padre, Facundo Slonimsqui aseguró que el triunfo tuvo un sabor a revancha.

"Para mí esto es una manifestación hecha realidad. Hace tres o cuatro años -recordó- anoté en un cuaderno que iba a ser campeón de Segunda con Independiente. Y hoy se hizo realidad".

"¿Por qué lo anoté? Porque estaba en una etapa muy complicada en cuanto a la salud mental, hasta con pensamientos suicidas, muy oscuro mentalmente. Quise volver a 9 de Julio y me dijeron que eran muchos, que no me querían. Y hoy soy el carma", señaló.

Con su pinta de bonachón, Agustín Astradas la luchó, se ganó un lugar, por momentos mostró su mano, y fue el último al que Musu mandó a la cancha en la ofensiva final.

"Sabíamos los primeros partidos, hasta que volviera al ruedo, que iba a tener los tiritos solos. Después hablamos con Musu, sabía que iba a tener una defensa conmigo, por lo que tratamos de aprovechar la situación, generando alternativas para salir a tirar, pero no buscando el tiro sino ventaja para el compañero", contó.

Y resaltó: "Teníamos un equipo bastante completo en todas las posiciones, con cuatro internos y muchos perimetrales. No hubo un goleador fijo".

Independiente, en síntesis, con estos y algunos otros actores adelantó la Nochebuena y tuvo un cierre de año de "Primera".