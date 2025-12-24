Bahía Blanca | Miércoles, 24 de diciembre

Básquetbol.

Cómo dibujaron la jugada del final del viola, lo que habló la comisión y el mensaje de Musu

Independiente ascendió a Primera, venciendo a 9 de Julio, 72 a 71, en la última bola.

Fernando Bonino, en el centro de los festejos. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

"¿Y ahora qué hacemos?", le preguntó, abrazo de por medio, Fernando Bonino, el autor de la última conversión, al presidente Luciano Cagiao, quien justamente renovó su mandato  este mismo día del ascenso.

"Hay que hacer un papel digno en Primera", respondió. Sin vueltas.

Independiente le ganó a 9 de Julio, 72 a 71, cerró 3-2 la serie por la Promoción, logró el ascenso a Primera y condenó a su rival al descenso.

"Hoy tuvimos Asamblea -recordó Cagiao- y se charló con la comisión directiva: '¿qué hacemos si ascendemos?'. Bueno, es un gran desafío. Hay que mantener la base y algunos jugadores que se puedan traer. Es un hermoso problema. ¿Viste lo que fue el tiro del final?", consultó, exultante.

Y ahí entraron en escena el autor intelectual de la jugada, el entrenador Javier Musumeci, y el autor material, Fernando Bonino.

"Javi pidió minuto, dibujó en la tablita un pick espalda para De Pástena y dijo; 'Fernando agarrá la bola y andá para adentro'", recordó Bonino.

Inmediatamente, Musu contó por qué eligió esa situación.

"La idea era tratar de liberar ese lado, por eso metimos a Agus (Astradas) para que estén pendientes de su tiro y dejar este espacio para el rulito (sic) de De Pástena o que se la juegue Fer uno contra uno", puntualizó.

"Estaba con bronca porque en los últimos minutos largué dos pases y en el último minuto dije 'tengo que ir para adentro, para ganar el partido desde la línea o metiendo el doble'", señaló Bonino.

Musumeci, por su parte, explicó en qué se apoyó para determinar a quién le daba la última pelota que podía determinar el ascenso.

"Sé la personalidad que tienen, entonces, era uno de ellos dos", puntualizó.

"Entrenamos todo el año, teníamos un equipo con roles bien marcados. Arrancamos la final con tres Sub 23 en cancha y eso demuestra que tanto el primer quinteto como los del banco iban a dar todo. Terminamos cerrándolo más ajustado de lo que queríamos, pero se dio", analizó Bonino.

El ascenso llega en un momento especial de la institución.

"Estoy muy contento, porque Independiente está muy bien en infraestructura y cantidad de chicos. Creo que con este plantel nos animamos a jugar en Primera", avisó el DT.

