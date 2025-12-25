El entrenador que había sido goleador, entre los nombres del ascendido Independiente

Dos por uno. Javier Musumeci se abraza con su asistente Juan Pedro Polla. Fotos: Emmanuel Briane y archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Independiente sumó el martes su quinto ascenso de Segunda a Primera en el básquetbol local, tras los conseguidos en 1958, 1984, 2002 y 2013.

El primero fue "todo un logro" porque venía de subir el torneo anterior (1957) de Tercera a Segunda, aunque hubo más, porque siendo flamante ascendido, inmediatamente en 1959 también se consagró campeón de Primera, logrando algo irrepetible -hasta el momento- en el ámbito local, como ganar sucesivamente los torneos: Tercera, Segunda y Primera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El más reciente quedará grabado por el tinte final, ganando con el tiro final convertido por Fernando Bonino, para vencer a 9 de julio, 72 a 71, en el quinto juego de la serie.

1958

El torneo contó con 12 participantes, comenzó el 27 de octubre de 1958 y finalizó el 29 de enero de 1959.

Independiente ganó 19 partidos y perdió 3.

Lito Fruet, el mejor jugador surgido del viola.

El plantel lo integraron: Raúl Barral, Ricardo Carrero, Jorge Castarés, Alberto D'Amico, Roberto Durando, Oscar Fassano, Atilio Fruet, Roberto García, Luis Rodríguez, Héctor Rojas, Aldo Tirabasso, Ernesto Serrano, Néstor Vidal, Eduardo Zanconi y Norberto Zanconi. DT: Rubén Carrero.

1984

Con un plantel que excedía la categoría, incluyendo algunos nombres ilustres del básquetbol local como Aldredo Adrián Monachesi, Héctor Santini y Roberto Ojunián, el viola ganó el Ciudad de Bahía Blanca y el Oficial.

Participaron siete equipos y el viola totalizó 22 triunfos y apenas 2 derrotas.

El plantel: Héctor Santini, Roberto Ojunián, Alfredo Adrián Monachesi, Roque De Pascuale, Eduardo Goyeche, Víctor Dukardt, Guillermo Figliozzi, Fernando Rabbione, Ricardo García Casal, José Rodríguez, Guillermo Llorens, Gustavo Márquez, Daniel Meringer, Luis Vignati y Marcelo Paolini. DT: Miguel Ángel Rodríguez.

2002

Independiente obtuvo el Oficial y los partidos eliminatorios, venciendo a Estudiantes, en el cuarto juego, 71 a 67.

Participaron 10 equipos.

La particularidad que el goleador, en 26 partidos, resultó el actual entrenador, Javier Musumeci, con 499 puntos (19,19 por juego).

El plantel viola lo integraron: Javier Musumeci, Ignacio Caspe, Walter Mele, Hernán Diomedi, Hernán García Pereyra, Gustavo Gaveglio, Sebastián Mildenberger, Facundo Santillán, Facundo Sevillano, Nicolás Vera, Juan Federico Sánchez, Lisandro De Tomasi, Jonatan Pasquarella, Bruno Polinori, Flavio Castro, Matías Sosa, Matías Molinari, Fernando Montangie y Germán Svirch. DT: José Luis Pisani.

2013

El equipo de 2013 le ganó la serie a Olimpo (3-2).

La curiosidad de ese torneo -que tuvo como principal goleador nuevamente a Javier Musumeci, quien anotó ¡44 la noche del ascenso!- fue que ascendían directamente los dos ganadores de semifinales y la final se disputó únicamente para decretar el campeón.

El plantel lo integraron: Juan Cruz Reschini, Dalmiro Lella, Javier Musumeci, Mauro Montanaro, César Massa, Gabriel De la Torre, Maximiliano Bertón, Agustín Mambriani, Iván Cataldo, Uriel Martínez, Julián Carminatti, Javier Amatto e Ignacio Gregorio. También Cristian Schmidt (quien se lesionó en el inicio del torneo. DT: Juan Sergio Palumbo.

2025

El último plantel: Juan Ignacio De Pástena, Martín Schmir, Juan Pablo Morán, Fernando Bonino, Luciano Figueroa, Maximiliano Zonza, Alen Ríos, Facundo Slonimsqui, Ramiro Catalá, Agustín Astradas, Benjamín Jiménez, Diego Pavón, Bautista Aguilar, Matías Varela, Diego Heredia, Baltazar Pérez y Juan Segundo Koppe. DT: Javier Musumeci: Asistente: Juan Pedro Polla.

Los números del viola

En la temporada que acaba de finalizar, Independiente jugó un total de 48 partidos, con récord de 32 victorias y 16 derrotas.

En el primer tramo, cosechó 16 triunfos (11 de fase regular y 5 en playoffs) y 9 caídas (4 de fase regular y 5 en playoffs).

En el segundo, completó 16 partidos ganados (12 de fase regular y 4 en playoffs) y 7 derrotas (3 de fase regular y 4 en playoffs).

La victoria más abultada la consiguió ante La Falda, de visitante, en partido correspondiente a la tercera fecha, la cual fue reprogramada por humedad, por lo que fue el sexto partido de la temporada para el viola.

La derrota por mayor diferencia la sufrió frente a El Nacional, de local, en el cierre de la fase regular del primer tramo: 84-45.

En los dos tramos tuvo idéntico inicio, consiguiendo ocho triunfos en fila.