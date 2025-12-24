Bahía Blanca | Miércoles, 24 de diciembre

28.9°

Básquetbol.

La secuencia del dramático final 9 de Julio-Independiente, más los premios y castigos del subibaja

Algunos números del flamante ascendido a Primera.

La locura de Bonino tras la definición. Lo contiene Alen Ríos. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

En la película de Independiente la imagen del tiro final que convirtió Fernando Bonino será, sin dudas, de las más fuertes de la historia del viola.

Esa definición le permitió quedarse con el quinto partido de la serie Promoción ante 9 de Julio, de visitante, 72-71, y así retornar a Primera, tras el descenso sufrido en 2014.

Fue todo muy cambiante, viviéndose momentos de alta emotividad de ambos lados.

Luego de levantar una desventaja de 14 puntos, Independiente había establecido seis de ventaja con dos minutos por jugar, aunque dos libres de Sebastián Villegas más el quinto triple -sobre nueve- de Santiago Ruesga (quien cargó con el peso del partido), dejó uno abajo al local (69-68), con 33s07/10 por jugar.

Enfrente, Fernando Bonino falló un tiro forzado y tuvo capacidad para corregir el error tomando el rebote. Recibió falta y anotó 1 de 2 desde la línea: 70-68 arriba el viola, con 8s04/10.

Santi Ruesga, el responsable de tener a 9 en partido hasta el final, mostró su personalidad rompió, anotó el doble, recibió falta y convirtió el libre: 71-70, con 4s03/10.

Parecía empezar a escribir el final de la historia. Claro, faltaba la aparición del héroe de la noche: Fernando Bonino.

 

Desde 1992

El ascenso de Independiente por el camino de la Promoción, en la que venció en la última bola del quinto y decisivo partido de la serie (72-71), aumentó el historial a 11 equipos de Segunda que, desde 1992, cuando se implementó esta instancia, pudieron bajar al de Primera.

Curiosamente, en ese año el descendido también fue 9 de Julio, a quien le ganó Velocidad.

Los que subieron y también bajaron en diferentes oportunidades por este camino fueron Comercial, Estudiantes, 9 de Julio, Pacífico y Pueyrredón.

 

El historial

* 1992: Ascendió Velocidad y descendió 9 de Julio.

* 1994: Ascendió Comercial y descendió Bahiense del Norte.

* 1997: Ascendió Estudiantes y descendió Pacífico.

* 2000: Ascendió Pacífico y descendió Estudiantes.

* 2003: Ascendió Argentino y descendió Comercial.

* 2008: Ascendió Pueyrredón y descendió Napostá.

* 2010: Ascendió Pacífico y descendió Pueyrredón.

* 2011: Ascendió Napostá y descendió Olimpo.

* 2021-22: Ascendió San Lorenzo y descendió Pacífico.

* 2022-23: Ascendió 9 de Julio y descendió Sportivo.

* 2025: Ascendió Independiente y descendió 9 de Julio.

 

