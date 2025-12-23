Se conoció la fecha de estreno de “Avengers: Doomsday”: ¿cuándo se verá en Argentina?

Marvel Studios confirmó oficialmente la fecha de estreno de la próxima película de los Vengadores y, a través de una publicación en redes sociales, el estudio anunció que “Avengers: Doomsday” llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, marcando el regreso de una de las franquicias más exitosas de su Universo Cinematográfico.

El anuncio fue realizado desde la cuenta oficial de Marvel Studios, acompañado únicamente por el título del film y la fecha de lanzamiento, sin adelantar detalles sobre la trama o el conflicto central que abordará esta nueva entrega.

“Avengers: Doomsday” se perfila como una pieza clave dentro de la próxima etapa del MCU, luego de los acontecimientos que redefinieron el universo tras “Avengers: Endgame”.

La expectativa entre los fanáticos es alta, ya que el título sugiere una amenaza de escala global o, incluso, multiversal, que volvería a reunir a los héroes más poderosos de la saga.

Si bien Marvel mantiene el hermetismo habitual, la confirmación de la fecha de estreno reactiva las especulaciones sobre qué personajes formarán parte del equipo, cómo se articulará la historia con las producciones recientes y cuál será el impacto de esta película en el futuro del universo cinematográfico.

Con este anuncio, Marvel Studios vuelve a marcar el calendario de estrenos y pone a “Avengers: Doomsday” como uno de los eventos cinematográficos más esperados de 2026. (NA)