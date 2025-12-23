Barrio Universitario: violento robo a un matrimonio de jubilados

De un violento robo fue víctima, esta mañana, un matrimonio de jubilados de 93 y 94 años que vive en el barrio Universitario.

El delito se descubrió sobre las 9.30 y la Policía trabaja de manera intensa para dar con los delincuentes.

Según los primeros datos, la pareja, que tiene domicilio en Zapiola 1.145, esquina Primera Junta, fue sorprendida por no menos de dos ladrones que ingresaron por los patios de la vivienda.

"Los maltrataron y maniataron y desordenaron todo", comentó una fuente de la investigación.

No está claro todavía qué les robaron, aunque otro informante aclaró que "se trata de jubilados que cobran la mínima".

La comisaría Segunda, por razones de jurisdicción, tomó intervención en las actuaciones.

Los investigadores ya se entrevistaron con algunos vecinos y ahora buscan cámaras particulares y analizan los registros del Centro Único de Monitoreo (CeUM) como para tratar de determinar medio y dirección de fuga de los ladrones y otros datos que permitan avanzar hacia el esclarecimiento del delito.

NOTICIA EN DESARROLLO