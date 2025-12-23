Boqueteros ingresaron a una carnicería y robaron cuatro millones de pesos en mercadería

Delincuentes que ingresaron por los techos sustrajeron mercadería valuada en casi cinco millones de pesos de una carnicería ubicada en la zona de Villa Rosario Sur.

El hecho, que fue descubierto a primera hora de hoy, se produjo en el local denominado Centro Carnes, situado en Esmeralda y Saavedra.

"Me llamó un vecino y me dice que había sentido ruidos a eso de las 5.20 de la mañana y que estaba la policía. Vivo lejos del local, entonces me vien hasta acá y me encontré con que habían entrado por un techo, justo ubicado en el sector de la caja", dijo Julio, encargado del comercio.

El hombre describió el faltante de "seis corderos, lechón, arrollados de pollo, peceto y todo lo que se vende para las fiestas. Era lo que teníamos preparado para estos días y pedidos. Realizaron también algunas roturas y revolvieron la registradora".

En este sentido, amplió que el costo de lo robado ronda "unos cuatro millones de pesos. Lo más importante es el daño que esto provoca y el sentimiento que genera. Hace apenas cinco meses que abrimos acá y lo hacemos todo a pulmón".

Más adelante consideró que los delincuentes tenían conocimiento del lugar.

"Provoca impotencia saber que están cerca. Dejaron huellas", señaló.

Por último indicó que "estamos trabajando ahora para reforzar la puerta de ingreso, asegurar los techos y poner más cámaras, aunque ya no alcanza nada. Todo esto te deja un sabor amargo".