Bahiense del Norte: "No tenemos nada que ocultar", dijo el abogado de Ginóbili

El abogado Sebastián Cuevas junto con su cliente Ginóbili, en fiscalía.

La defensa de Leandro Ginóbili, presidente del club Bahiense del Norte donde en 2023 murieron 13 personas a raíz de un temporal, aseguró que ni él ni su cliente tienen algo que "ocultar" en referencia al secuestro esta mañana del celular del dirigente imputado para fines investigativos.

"No tenemos nada que ocultar, por eso ofrecimos la apertura del teléfono", enfatizó a La Nueva. el defensor particular de Ginóbili, Sebastián Cuevas.

"En las conversaciones (halladas entre el contenido del dispositivo móvil) se advirtió que no hubo previsión de la tormenta", agregó el abogado.

"Estamos tranquilos en cuanto a eso, pero no entiendo el motivo de lo que están haciendo (respecto de la incautación del aparato)", finalizó Cuevas.

La investigación está a cargo del fiscal Cristian Aguilar, quien imputó a Ginóbili y al ingeniero Pablo Ascolani por los delitos de estrago culposo seguido de muerte y lesiones culposas agravadas por la pluralidad de víctimas.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 también acusó a Laura Fabiana Soberón, jefa del departamento Habilitaciones de la Municipalidad, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Como consecuencia del fenómeno meteorológico, un muro del complejo deportivo cayó durante una muestra de patín y provocó el desenlace fatal.