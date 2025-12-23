Causa Bahiense del Norte: secuestran el celular de Leandro Ginóbili

Leandro Ginóbili, presidente de Bahiense, en las puertas del club.

La Policía, por instrucción del fiscal Cristian Aguilar, secuestró hoy el teléfono celular de Leandro Ginóbili, presidente del club Bahiense del Norte en el marco de la causa que investiga la tragedia sucedida durante el temporal de diciembre de 2023.

"Se diligenció una orden de presentación con allanamiento en subsidio", confirmó una fuente de la investigación.

Trascendió que la medida del fiscal Aguilar se dio después de sumar algunas pruebas testimoniales en los últimos días. Se cree que el contenido de esas declaraciones pudo haber incidido en esta medida.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el entorno de Ginóbili se indicó que la defensa del titular de la institución, a cargo del abogado Sebastián Cuevas, había consentido previamente entregar de manera voluntaria el dispositivo, aunque la orden judicial se dispuso de todas maneras en el departamento céntrico del dirigente.

En consecuencia, el consejo del abogado a su asistido fue entregar el celular porque se trataba de una manda judicial.

Ginóbili es uno de los tres imputados en la denominada causa Bahiense del Norte, que provocó el fallecimiento de 13 personas.