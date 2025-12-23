Murió Vince Zampella, el legendario creador de Call of Duty y referente de los videojuegos

La industria de los videojuegos perdió a uno de sus arquitectos modernos. Vince Zampella, reconocido mundialmente por ser el creador de la franquicia Call of Duty y el estudio Respawn Entertainment, falleció este martes según confirmaron fuentes oficiales de Electronic Arts (EA).

Zampella fue una pieza fundamental en la evolución de los juegos de disparos en primera persona. A principios de los años 2000, fundó el estudio Infinity Ward, donde dio vida a la saga de guerra más vendida de la historia.

Además de su trabajo en la milicia virtual, el desarrollador lideró proyectos innovadores como Apex Legends y Titanfall. Su capacidad para entender lo que el público buscaba en el juego competitivo lo posicionó como un líder indiscutido del sector.

Bajo su mando, Respawn Entertainment se convirtió en uno de los pilares de la empresa Electronic Arts. Allí, también supervisó el exitoso relanzamiento de la franquicia Star Wars Jedi, logrando elogios tanto de la crítica como de los fanáticos.

Impacto en la industria global

El impacto de Zampella no se limitó solo a los códigos de programación. Fue un estratega que transformó la manera en que las grandes empresas gestionan sus estudios de desarrollo creativos, priorizando siempre la experiencia del usuario final.

Muchos expertos aseguran que el estándar actual de los juegos de acción se debe a sus decisiones de diseño. Por lo tanto, su partida genera un vacío importante en la planificación de los próximos títulos que la empresa tenía en carpeta para 2026.

Desde el entorno del desarrollador, destacaron su compromiso con la innovación tecnológica. Además, sus colegas lo recordaron como un mentor que ayudó a formar a las nuevas generaciones de diseñadores en los Estados Unidos.

El futuro de sus proyectos

La noticia de su deceso impactó rápidamente en las redes sociales, donde millones de jugadores expresaron su dolor. Sin embargo, el legado de Zampella continuará a través de las actualizaciones programadas para sus juegos actuales.

Actualmente, Electronic Arts no ha emitido un comunicado sobre quién ocupará su cargo directivo. No obstante, se espera que el equipo de trabajo de Respawn mantenga la hoja de ruta establecida para el próximo año.

La muerte de Vince Zampella marca el fin de una era para el gaming, dejando tras de sí un historial de éxitos que redefinieron el entretenimiento masivo a nivel global.