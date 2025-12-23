No hay mañana: ¿Cuántas veces se dio lo que hoy podría suceder con 9 de Julio-Independiente?

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Después de la serie que definió el descenso directo (este año lo sufrió San Lorenzo), el partido de esta noche entre 9 de Julio (2) e Independiente (2), el quinto de la serie, se convierte en el otro de mayor expectativa en el subibaja, con la posibilidad de un segundo ascenso (ya consiguió el directo Barrio Hospital).

Para eso, Independiente debe ganarle a 9 de Julio, en el juego que comienza a las 21, en el Néstor Damiani, con arbitraje de Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Sebastián Giannino.

Por el lado del local está en duda Santiago Boyé (tobillo).

"La idea, como hablamos con los chicos, es imponer nuestro ritmo y mejorar en defensa, porque el otro día nos metieron más de cincuenta puntos en el primer tiempo (57-30)", dijo el DT Julián Turcato.

"Los partidos anteriores les bajamos el goleo, tenemos que hacernos fuertes en los rebotes y en la defensa", puntualizó.

En la visita, mientras tanto, continúa afuera Juan Pablo Morán, quien no se recuperó del microdesgarro sufrido en el juego 1.

"La verdad el último partido mejoramos bastante los porcentajes, la razón de la derrota del tercer partido, porque habíamos jugado bien y defendido bien. El cuarto partido creo que jugamos de nuevo bastante bien, y crecieron los porcentajes, algo en lo que ellos estuvieron bajos", comparó Javier Musumeci, entrenador de Independiente.

"Tenemos que mejorar más la dinámica en ataque. Muchas veces estamos estáticos o mirando qué pasa en el uno contra uno o en el pick and roll y hacemos más daño cuando jugamos uno contra uno o ese pick and roll al cuarto o quinto pase. Y después, también, ser menos irregulares, algo que nos pasó en todos los partidos", analizó Musu.

Al margen de esto, adelantó cómo llegan: "Estamos con muchas ganas, venimos de un muy buen año. El torneo de Segunda fue extremadamente competitivo y nosotros todavía estamos ahí. La verdad hay mucha confianza. Esperemos se nos de".

Así llegan

El viola, que viene de Segunda, llega con el envión que significó haber ganado cómodamente el último partido (82-64), que le permitió estirar la serie y seguir soñando con el ascenso.

Sumado a esto, tiene el antecedente de haberse llevado de la misma cancha de hoy, el triunfo en el inicio de la serie: 67-66.

Contra esto sale a jugar el local, 9 de Julio, que también supo responder en los juegos 2 y 3, venciendo con autoridad 84-70 (de visita) y 73-66 (de local), respectivamente.

Hay 10 antecedentes

Los antecedentes indican que bajo este sistema de definición, en los últimos 33 años, se registraron 10 ascensos de equipos que llegaban de Segunda y bajaron al de Primera.

La última experiencia la vivió 9 de Julio, en 2022-23, superando a Sportivo Bahiense en la serie, 3-2.