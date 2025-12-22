El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 23 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 34 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de templado a caluroso, con ráfagas moderadas de viento desde el sector oeste y buena visibilidad.

Hacia la tarde el tiempo estará caluroso y mayormente soleado, con viento moderado del sudoeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV será alto y la visibilidad se mantendrá buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, en tanto, será templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para media noche una temperatura de 19 grados.