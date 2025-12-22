El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 23 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 23 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 34 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de templado a caluroso, con ráfagas moderadas de viento desde el sector oeste y buena visibilidad.
Hacia la tarde el tiempo estará caluroso y mayormente soleado, con viento moderado del sudoeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV será alto y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, será templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para media noche una temperatura de 19 grados.