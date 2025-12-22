Telefe saca del aire a MasterChef Celebrity: los motivos

En una decisión estratégica de último momento, Telefe confirmó que vuelve a sacar del aire a MasterChef Celebrity pese a la buena audiencia y el éxito general.

La medida no es casual: los miércoles representan el corazón del reality de cocina, ya que habitualmente es el día de la Gala de Eliminación. En esta instancia, uno de los participantes debe abandonar la competencia, lo que suele generar los picos de audiencia más altos de la semana.

Sin embargo, Telefe decidió que este miércoles 24 de diciembre no haya programa en vivo del reality culinario.

Por qué este miércoles no sale en vivo MasterChef Celebrity

La señal líder de audiencia optó por resguardar su producto estrella frente a la caída del encendido que naturalmente se produce durante la cena de Nochebuena, evitando así que una de sus noches más importantes sufra el impacto de un bajo rating.

Ante la competencia de las reuniones familiares y los festejos, el consumo de televisión abierta cae drásticamente cada 24 de diciembre. Para las autoridades de Telefe, poner en pantalla una eliminación —contenido que requiere continuidad y atención por parte del público— representaría un "desperdicio" de métricas en un programa que promedia números de dos dígitos.

En su lugar, el canal de las pelotas pasará un especial musical durante la Nochebuena. Y el jueves de Navidad, sí habrá programa de cocina pero una repetición.

De esta manera, los fanáticos de MasterChef tendrán una tregua televisiva para disfrutar de la Nochebuena, con la promesa de que la definición del eliminado llegará con el regreso de la programación habitual una vez pasado el feriado. (NA)