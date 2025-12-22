Bahía se llenó de alegría y encuentro en vísperas de la Navidad

Miles de familias disfrutaron este fin de semana de una nueva edición de "Navidad Ciudad Puerto", con la visita de Papá Noel al Palacio Municipal y diversas propuestas en la plaza Rivadavia.

Durante tres jornadas, Papá Noel se tomó fotos con los mas chicos y recibió sus cartitas.

Las imágenes se pueden descargar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/17YR-XHYoh4ruF7c4Me_k5qLrMs5uVWV5?fbclid=PAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn-XFIAoxP77IuhpBS7dqeOzjJ1Oo2eXX1_koI9jdt6llEvBlq3YeJCAqEd40&brid=YwRnADPPmr9hncL2q12l1A.

Además, la Plaza Rivadavia se convirtió en un espacio de entretenimiento para disfrutar con juegos y actividades, Espacio PlaPla, espectáculos en vivo y feria de emprendedores.

La noche más especial tuvo lugar el sábado, cuando más de 200 comercios abrieron sus puertas y las calles del micro y macro centro se colmaron de gente.

Hubo propuestas culturales, música en vivo, gastronomía en una jornada marcada por el espíritu navideño y de encuentro.

Esta iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto realizado con la Cámara del Comercio y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, y al enorme esfuerzo de las y los comerciantes, que atravesaron uno de los años más difíciles en la historia de la ciudad y aún así continúan apostando e impulsando la economía local.