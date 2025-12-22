Buscan a dos adolescentes que faltan de sus domicilios desde el sábado

La Policía solicitó colaboración para dar con el paradero de dos adolescentes que faltan de sus respectivos domicilios desde el sábado y que se habrían ido juntos.

Se trata de Alexander Montero, de 14 años, y Leandro Valdez, de 15.

Montero estaba vestido con una remera gris, una bermuda deportiva blanca y zapatillas blancas con amarillo.

Mide dos metros, es de contextura delgada, tez morena, tiene ojos marrones y cabello con rulos. Además, posee un piercing en la oreja derecha.

Valdez, por su parte, vestía remera azul y una gorra tipo visera de color negra.

Mide 1,60 metros, es de contextura media, tez blanca, tiene ojos marrones y cabellos teñido de rubio. Posee tres puntos en el cuero cabelludo.

Ante cualquier información, comunicarse al 911 o a la comisaría Quinta: Don Bosco 1800 o a los teléfonos 291-5043397 y 4552984.

