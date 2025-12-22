Promoción: San Francisco-Comercial irá el sábado, en Liniers, a puertas cerradas

El cotejo decisivo entre San Francisco y Comercial por un lugar en la elite del fútbol liguista en la temporada 2026 se jugará este sábado en cancha de Liniers, a puertas cerradas.

El partido comenzará a las 17 y tendrá alargue en caso de penales, cuestión que no ocurrió durante todo el año con los partidos decisivos. Increíble.

Será el último cotejo de la temporada en el ámbito liguista.

Comercial --que viene del Promocional-- forzó esta definición extra tras vencer a San Francisco el último sábado en cancha de Villa Mitre por 3 a 1.

El cotejo en El Fortín comenzó con serios incidentes en la previa, un operativo policial que falló y algunas agresiones incluso ya dentro el campo de juego.