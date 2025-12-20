“Para que se dé no tenemos que dejar de soñar”, pidió Naza Romero, el jefe del gol en Comercial

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Hay que creer, siempre hay que creer”, repetía una y otra vez Nazareno Romero en zona de vestuarios, mientras los jugadores de Comercial subían desde el túnel y desfilaban cantando hacia el camarín visitante donde el vapor y el calor lo transformaban en un sauna.

“Naza” fue villano del Santo, su ex equipo, y después de cada gol (marcó dos en el 3-1 de su equipo) pidió perdón sabiendo que por dentro la ilusión del ascenso le sigue tocando el alma y el corazón.

“Por dentro lo grité, pero son cuestiones del momento; era un partido especial por todo lo que había en juego”, relató el “Papá Noel” del mundo comercialino.

“No cantemos victoria, tenemos una vida más y hay que ir a jugar de la misma manera, dejando todo y más también”, señaló el 9.

--¿Cuáles fueron las palabras mágicas del DT en el entretiempo?, porque salieron con otra actitud y le perdieron el “respeto” al rival.

--Cacho (Silenzi) nos pidió que no nos desesperemos, porque ellos tienen un juego muy dinámico y muchas variantes. Lo teníamos que aguantar y, al recuperar la pelota, explotar los espacios, ser inteligentes para atacar sin perder el orden ni el equilibrio entre las líneas.

“Una semana para seguir soñando, este grupo se lo merece, sobre todo después de quedar en deuda en la final contra La Armonía, donde merecimos ganar, pero que lo terminamos perdiendo en tiempo de descuento. Hoy, por suerte, el fútbol nos está dando revancha.

--¿Fueron mejores que San Francisco?

--En el segundo tiempo sí, jugamos con la ansiedad de ellos y supimos darle dos golpes de nocaut. Ahora ya tenemos que ponernos a pensar en la final extra, con más fe y confianza con la que llegamos a este partido.