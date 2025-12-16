El cotejo Promoción entre San Francisco y Comercial se juega en cancha de Villa Mitre

Por restricción policial, San Francisco mudó su localía al estadio de Villa Mitre para disputar el cotejo de Promoción (sube y baja) frente a Comercial, en el cierre de la temporada 2025 de la Liga del Sur.

El choque entre el penúltimo de la A y el subcampeón de la B tendrá lugar este sábado, desde las 17, con público de ambos equipos.

Si el ganador es el “Santo”, se terminará todo ahí y mantendrá su lugar en el círculo superior.

Si el vencedor es el del puerto, se deberá jugar un partido más en cancha neutral (si vuelve a triunfar el verdiamarillo ascenderá), tal como lo establece el reglamento.

Si al cabo de los 90 minutos el duelo del sábado termina empatado, se definirá al vencedor mediante la ejecución de tiros penales.